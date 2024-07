Numeroložka o miminku Petry Kvitové: Co mu dalo do vínku magické datum?

Co říká numerologie? „Pokud by malý Petr měl jakoukoli alergii (kýchací, kožní nebo potravinovou), pak je potřeba se zaměřit, jestli není do něčeho nucen – být s někým nebo dělat něco, co nechce.“ „Je velice chytrý, až vychytralý a také soutěživý. Je nutné nezanedbávat i jeho duševní potřeby. Od malinka je s ním třeba hrát různé deskové, karetní nebo slovní hry, piškvorky, doplňovačky, šachy apod.“ „Bude se chtít velmi brzy domluvit. Proto by měl mít v blízkosti člověka, který mu povídá a komunikuje s ním, aby se rozvíjela jeho kreativita a nenahrazovat to televizí nebo tabletem, což by vedlo k otupělosti, k vymýšlení hloupostí a ve výsledku by byl nesoustředěný, podrážděný a zlobivý.“ „Brzy se bude chtít zařadit mezi dospělé a bude žádat, aby ho brali jako sobě rovnému. Pokud bude mezi dětmi, stane se jejich lídrem a děti ho budou ochotně následovat.“



Zdroj: Lenka Suchardová pro Blesk