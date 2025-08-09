ONLINE: Plzeň - Slovácko 1:0. Domácí jdou do vedení, Adu prostřelil Heču
Fotbalisté Plzně si zvykají na život bez Pavla Šulce. Jeho gólovou produkci si musí rozdělit ostatní. Ve 4. kole Chance Ligy Viktoria hostí Slovácko, které neprožívá povedený start do sezony, když doposud získalo jen bod. Duel ve Štruncových sadech začal v 17.00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|2
Zlín
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|2
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|6
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|7
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|6:2
|4
|8
Liberec
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Dukla
|3
|0
|2
|1
|1:3
|2
|12
Ml. Boleslav
|2
|0
|1
|1
|5:6
|1
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Slovácko
|3
|0
|1
|2
|1:3
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu