Krejčíková díky Wimbledonu vydělá přes 300 milionů kaček: Skočí do trojky

Slavný pařížský autor veseloher Molière pravil: „Peníze jsou klíčem, co otevře každý zámek.“ V tom případě by tenistka Barbora Krejčíková (28) mohla po kariéře dělat kastelána na Karlštejně.

Bohatá je slečna z Ivančic tak, že by v gotickém skvostu Matyáše z Arrasu hravě odemkla i ty nejtajnější světničky a komůrky. Fantastická cesta letošním Wimbledonem jí vynese v přepočtu nejméně 43,2 milionu kaček. Za případný triumf to bude bezmála dvakrát tolik.

Co to znamená? Jakmile na turnaji turnajů v neděli zatáhnou naposledy střechu, bude »divá« Bára po Petře Kvitové (34) a Karolíně Plíškové (32) nejbohatší Češkou v historii WTA. Jako třetí z tuzemské kotliny zachrastí svazkem a vstoupí do síně slávy tuzemských dam, jež se ve výdělcích přehouply přes 300 mega!

Wow! Co s tím? Něco jistě padne na charitu. Krejčíková má srdce ze zlata. Třeba vloni v dubnu pomohla fi nančním darem zemětřesením postiženým regionům v Turecku. „Peníze pomohou lidem, kteří takřkao všechno přišli,“ řekla tehdy slečna s duší dobráka.

Ve sledovaném wimbledonském finále budou zlaťáky tím posledním, na co bude myslet. Tady jde o čest! „Je to privilegium. Jasně, musím si to užít, ale taky se pořádně soustředit,“ popisovala šampionka Roland Garros 2021.