Pohádka Krejčíkové! Italce nedala šanci na zvrat a ovládla Wimbledon

PŘÍMO Z LONDÝNA | Úžasné! Druhý rok po sobě má Wimbledon českou vládkyni. Markétu Vondroušovou střídá na trůnu Barbora Krejčíková. Druhý grandslamový titul kariéry urvala osmadvacetiletá Češka v třísetovém dramatu proti Italce Jasmine Paoliniové 6:2, 2:6, 6:4 a po šestadvaceti letech napodobila svou zesnulou trenérku Janu Novotnou, jíž po mečbolu poslala polibek do nebe.

Talíř Venus Rosewaterové nepřijímala z rukou princezny z Walesu. Patronka All England Clubu se léčí z rakoviny a pověřila ceremoniálem šéfku klubu Deborah Jevansovou. „Hráli jsi úžasný tenis, gratuluji Barboro,“ udržela usměvavou tvář poražená Paoliniová, kterou hned u sítě konejšila i sama Češka. Místo nabízené ruky Italku objala a pošeptala jí slova útěchy.

Pak běžela k boxu, kde sborově všechny objala a téměř při tom umačkali Jana Kodeše. Krejčíková si moment vychutnávala s úsměvem na tváři, i když vzpomínala na Janu Novotnou. „To setkání mi změnilo život. Po juniorské kariéře jsem nevěděla, jestli se mám snažit prosadit mezi profesionálkami, nebo jít do školy. Řekla mi, že mám rozhodně potenciál, ať to zkouším. Než zemřela, řekla mi, ať vyhraju grandslam. To už jsem zvládla v roce 2021 v Paříži. Ale nikdy bych se nenadála, že vyhraju stejnou trofej jako Jana v roce 1998,“ jásala pátá česká šampionka Wimbledonu, jež si za titul vydělala 81 milionů korun (45 procent nechá v Británii na daních) a v pondělí se posune z 32. na 10. místo žebříčku.

Do první řady královské lóže usedla jako vždy na dámské finále devítinásobná vítězka z All England Clubu Martina Navrátilová, tentokrát i s manželkou Julií Lemigovovou. Po pravici měla další legendu Billie Jean Kingovou, z řady nad nimi sledovaly zápas další šampionky wimbledonské historie Maria Šarapovová, Marion Bartoliová či Conchita Martínezová. Nechyběla řada celebrit jako americký herec Tom Cruise a další.

Přesně ve dvě hodiny britského času nakráčely finalistky na jílek vytrvalý střižený na osm milimetrů. Dostaly pugety, zapózovaly fotografům u sítě a vynikl jejich velký výškový nepoměr. Češka převyšovala 163 centimetrů vysokou Italku o půl hlavy. A nad otevřenou střechou centrkurtu pluly temné mraky, téměř neměnná kulisa letošního ročníku.

K ní patří i Krejčíková hrající skvělý travnatý tenis. To za pár minut zjistila i maličká Italka z Toskánska, která prohrála 10 z prvních 11 míčů finále a rychle ztrácela 1:4. „Pojď, jedem,“ hecovala se Krejčíková, zatímco za mikrofonem BBC John McEnroe nevycházel z údivu. „Hraje skvěle, všechno jí vychází.“ Rodačka z Ivančic měla zprvu podle očekávání převahu na servisu i v průraznosti dalších úderů, lehce dostávala Paoliniovou pod tlak. A za 35 minut se mohla k radosti svého boxu, v němž znovu nechyběla herečka Jana Paulová, těšit z dominantního zisku první sady 6:2.

Paoliniová, kterou při rozehrávce navštívila zpěvačka Pink a na jejíž stranu coby outsidera se rychle přidalo i publikum, se odešla z kurtu uklidnit. Během jednoho měsíce jí hrozilo, že schytá druhý debakl v grandslamovém finále. Vždyť při Roland Garros uhrála proti Ize Šwiatekové jen tři gamy. Tentokrát na wimbledonské trávě cítila větší šanci a také podle toho začala druhý set. Krejčíkovou poprvé brejkla, vytvořila si náskok 3:0. Stát proti publiku i postupně se lepšící soupeřce, které z tváře za žádného stavu nezmizel úsměv, vehnalo českou favoritku do komplikované pozice. A když na tabuli svítil čas zápasu 1:11, vyhodila rodačka z Ivančic forhend do autu a rozloučila se s druhou sadou – 2:6. Tentokrát to byla Krejčíková, kdo si odskočil z centrálního dvorce vydýchat se.

A přišla stresující soudná sada mače o wimbledonský titul. Jeden špatný game při podání a sen vám zmizí. Krejčíková čelila tlaku kurážně, znovu začala lépe podávat, forhend opět fungoval. Stejně stará Paoliniová si vedla ale neméně zdatně a srdnatě. Sada došla do stavu 3:3, aniž by nabídla jediný brejkbol. Jako první si ho nakonec v sedmé hře vybojovala Češka, jež využila slabšího momentu soupeřky i dvou vítězných krosových forhendů, své největší zbraně na turnaji. Proti hrozbě ztráty servisu spáchala Italka dvojchybu a Krejčíková byla zpět na vlně. Čistou hrou potvrdila brejk na 5:3, už měla jednu ruku na talíři Venus Rosewaterové. A za stavu 5:4 šla podávat, aby ho objala oběma. V nejtěžší gamu života ukázala houževnatost. Ruka jí ztěžkla, udělala dvojchybu, pokazila tři bekhendy, odvrátila dva brejkboly. A na třetí mečbol vyslala servis ven z kurtu, který už Paoliniová nevrátila mezi čáry kurtu. Pak už její ruce letěly vzhůru…