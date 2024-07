Krejčíková vs. mrňous z Toskánska. Obří mač o miliony i nesmrtelnost

Od půl druhé v pátek odpoledne jen bleskový třicetiminutový trénink na protáhnutí, pak odchod. Prací s raketou se Barbora Krejčíková před wimbledonským finále příliš nezdržovala. V takový čas to už není ani zapotřebí. Česká tenistka po postupu vypustila o příští soupeřce Jasmine Paoliniové jen pár nicneříkajících frází. Její tým byl v pátek ještě méně sdílný. „Držíme se našich rituálů, rozhovory až po finále,“ omluvili se trenér Pavel Motl s kondičním Tomášem Breicetlem.

O tom, co čekat od pouze 163 centimetrů vysoké Italky, měl ale jasno trojnásobný grandslamový šampion Jan Kodeš. „Je mrštná, běhavá. Bude důlěžité, jak se s finále vypořádají psychicky a zvládnou atmosféru. Wimbledon ještě ani jedna nevyhrála, ale Bára je ve výhodě, protože už jeden grandslam má. A s tím se hraje líp. Myslím, že by měla vyhrát,“ předpověděl osmasedmdesátiletý muž.

Obě finalistky ve věku osmadvacet či víc měl Wimbledon v profesionální éře jen jedinkrát před sedmačtyřiceti lety. Paoliniová s Krejčíkovou mají podobné příběhy. Češka začala zářit v singlu až po pětadvacátých narozeninách, Italka ještě později. Do roku 2024 vstupovala jako 29. tenistka pořadí WTA Tour s kariérní zápasovou bilancí na grandslamech 4:16 a maximem, jímž bylo 2. kolo. Dnes je šamionkou obřího podniku v Dubaji, finalistkou Roland Garros a také Wimbledonu. „Bláznivé, naprosto bláznivé,“ nevěřícně kroutila hlavou tenistka z Toskánska, která většinu ze své kariéry strávila poletováním mezi 50. a 80. místem žebříčku. V pondělí bude pátá na světě.

Do letoška přitom nevyhrála Italka ve Wimbledonu jediný zápas, první kariérní vítězství na trávě vůbec zapsala až koncem tohoto června v Eastbourne.

Paoliniová, jejíž babička z matčiny strany pochází z Polska a dědeček z Ghany, je zvláštní úkaz. Moderní tenis je územím pro velké a silné ženy, její úspěch jde zcela proti proudu a ukazuje, že šampionky mohou být různých velikostí. „Přála bych si být vyšší, ale nejsem. Musím hrát s tím, co mám,“ krčí rameny Italka s bujnými loknami, jejíž oficiální výšku 163 centimetrů některé prameny zpochybňují a dokonce uvádějí 160 cm. Nejnižší vítězkou Wimbledonu je zatím domácí Britka Ann Jonesová, jež měřila 162 cm.

Co postrádá na postavě, to dohání velikostí charakteru. Houževnatá bojovnice, jejíž pokřik forza, forza se bude i v sobotu rozléhat centrkurtem, dře do umdlení. Uvědomuje si, že když vrátí co nejvíc míčků na druhou stranu a donutí soupeřku zahrát ve výměně o úder navíc, mohou se dít dobré věci.

I v očích bookmakerů je ale favoritkou finále Krejčíková, zkušenější a na velké scéně renomovanější figura s lepším podáním, na trávě často rozhodujícím úderem.

První Italka dějin ve wimbledonském finále však hodlá podtrhnout velký rok tenisu z Apeninského poloostrova, jenž už letos oslavoval australský triumf Jannika Sinnera a jeho nástup na první místo žebříčku.

Londýnský triumf maličké bojovnice by byl ještě mnohem překvapivější událostí. Krejčíková udělá vše pro to, aby ho nedopustila a prodloužila vládu českých žen nad turnajem turnajů o další rok. V podstatě se v sobotu může dokonale opakovat celý loňský ročník, kdy ve čtyřhře triumfovala Barbora Strýcová. Po finále dámského singlu s Krejčíkovou v hlavní roli vejde na centrkurt i její bývalá spoluhráčka Kateřina Siniaková. Ta se po boku americké partačky Taylor Townsendové pokusí získat deblový titul proti páru Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová. „Přeju Báře, ať se jí zadaří a doufám, že se zadaří i nám. Bylo by skvělé, kdyby Česká republika měla takhle super den,“ přála si.

Čísla k finále: