Drama pro legendárního hokejistu Hossu: Děsivé následky bouřky!

Chvíle plné nejistoty. Přesně ty má za sebou na Slovensku spousta lidí poté, co se u našich sousedů minulý pátek rozpoutala silná bouřka. Ta mimo jiné například ukončila populární festival Pohoda. Strašidelné počasí se dotklo i hokejového velikána Mariána Hossy (45), kdy silný vítr řádil především na jeho rozlehlé zahradě!

Místo maximálního pohodlí a rodinného klidu. Těmito slovy by se dala popsat vila v Trenčíně, ve které bydlí Marián Hossa společně s rodinou. Na konci minulého pracovního týdne se však na pozemku trojnásobného vítěze Stanley Cupu odehrálo pořádné drama, které zapříčinila velice silná bouřka, jenž řádila především na západě Slovenska.

Přepychové sídlo někdejšího slovenského reprezentanta zůstalo naštěstí netknuté, ovšem to samé se nedá říct o jeho zahradě. Bouře totiž byla tak silná, že kvůli ní spadly jehličnaté stromy, které se nacházely jen několik metrů od dětského hřiště! „Ráno po bouřce,“ napsala bývalý hráč Chicaga či Detroitu na instastories. Hossa ale dlouho nezahálel. S pomocí kamarádů popadané stromy rychle odstranil.

Víkendový večer byl pro sportovní ikonu mnohem příjemnější. Na sociální síti zveřejnil snímek, na kterém sedí u bazénu se sklenicí vína. Normálně by takhle z dálky sledoval festival Pohoda, ale kvůli silné bouřce musel být předčasně ukončen. „Dnes tu měla hrát ,Pohoda´. Sice tam nechodím, ale mám rád si jen tak sednout, poslouchat tu melodii v dálce a pozorovat světla reflektorů. Je to smutné, že dnes je ticho. Ale věřím, že jste všichni OK po včerejší bouřce,“ přidal Hossa k fotce.