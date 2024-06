Smutné výročí smrti slovenského fotbalisty Dubovského (†28): Zdrcující slova přítelkyně!

Čtyřiadvacet let. Taková doba uplynula v neděli 23. června od tragické smrti fotbalisty Petera Dubovského (†28), který ve své době patřil na Slovensku k těm nejlepším. I přesto, že už mezi námi dávno není, jeho někdejší přítelkyně Aurélia Čarabová (50) na něj stále vzpomíná. Nyní prozradila mrazivá slova lékařů!

Měl to být oddech v exotickém ráji po náročné sezoně, místo toho se dovolená v Thajsku roku 2000 pro slovenského fotbalistu Petera Dubovského a jeho partnerku Aurélii proměnila v peklo. Talentovanému útočníkovi, který si zahrál i za slavný Real Madrid, se konkrétně staly osudné vodopády Na Muang. Dubovský při focení totiž uklouzl a spadl do propasti.

„Po těch letech už to zvládám o dost lépe, ale 23. červen pro mě navždy bude specifický. Má životní láska v tento den vydechla naposledy,“ smutnila loni pro slovenský server Šport24 jeho tehdejší přítelkyně Aurélia, se kterou se dal dohromady během středoškolských let.

V rámci letošního tragického výročí se ozvala znovu. Konkrétně se rozpovídala o zdrcujících detailech velkého neštěstí. „Po jeho pádu nás vrtulníkem přepravili do nemocnice, přičemž jsme po celou dobu s Peterem mluvili. Poté nám v nemocnici sdělili, abychom čekali. V takových chvílích se vám honí hlavou ledacos. Jestli bude moct ještě někdy hrát fotbal či jestli neskončí na invalidním vozíku. Já jsem ovšem myslela jen na to, abychom se z Thajska všichni vrátili domů,“ citoval web Šport24 Čarabovou.

Nebyl při vědomí

Její přání se bohužel nevyplnilo. Dubovský podlehl zraněním druhý den. Za jeho smrtí konkrétně mohl šok z nedostatečného okysličení mozku. Nebylo to ale jediné poranění, které utrpěl. Slovenský reprezentant měl také otřes mozku, vnitřní krvácení, zlomeninu pánve a navíc mu selhaly ledviny. Aurélia mimo jiné prozradila, co jí řekli lékaři v osudný moment. „Přišli za mnou a pověděli mi, abych se šla s Peterem rozloučit. Už nebyl při vědomí. Do dnešního dne mě ta slova bolí,“ svěřila se Čarabová, zatímco jí v očích vyhrkly slzy.

Jak vlastně Aurélia žije nyní? Trvale se usadila ve španělském městě Oviedo, což byla Dubovského poslední fotbalová štace. V současné době vychovává dceru Danielu (9). V den výročí smrti elitního sportovce navíc fotbalisté Realu Oviedo symbolicky hráli o postup do nejvyšší španělské soutěže, kterou opustili v roce 2001. Dvojzápas proti Espanyolu Barcelona (1:0, 0:2) ale nezvládli. I tak ale musí být Dubovský v nebi na svůj bývalý mančaft za bojovnost hrdý.