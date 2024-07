Česká olympijská naděje Miculyčová: Co je pro ni při soutěžích nejtěžší?

Plnoletosti dosáhla teprve loni v září, ale už se chystá na své premiérové představení pod pěti kruhy. Řeč je o Ivetě Miculyčové (18), české jezdkyni věnující se freestyle BMX. Co pověděla o své cestě za vytouženým snem?

Její cesta na olympiádu v Paříži byla trnitá. Iveta Miculyčová, česká naděje v oblasti BMX, se ale na LOH kvalifikovala i přesto, že jí plány zkomplikovala zlomenina kotníku. Dostala se tak mezi dvanáct žen, které budou na BMX bojovat o olympijské medaile. „Za mě je olympiáda asi ten největší krok, co můžu udělat. Už jen se tam dostat a zúčastnit se je něco hustého a neuvěřitelného,“ řekla Miculyčová v propagačním videu.

K BMX se Iveta dostala v roce 2018, kdy poprvé naživo viděla, co všechno se na kole dá dělat. „Strašně se mi to zalíbilo. Řekla jsem si, že do toho půjdu,“ prozradila Miculyčová. Zároveň prozradila, co je pro ni nejtěžší překážkou. „Pro mě je na BMX nejtěžší pracovat s trémou a strachem, který má vlastně každý jezdec. Nicméně každý to vytěsní jinak,“ svěřila se.

Když zvládnu jeden těžký trik, hned potřebuju další, je to závislost | IVETA MICULYČOVÁ Video se připravuje ...

Mimo jiné také promluvila o náročnosti jednotlivých triků. Jak dlouho se trénuje byť jen jeden? Třeba i několik měsíců! „Nejtěžší trik, který jsem kdy dělala, jsem se učila tak půl roku. Strašně to bolí, když spadnete,“ popsala mladá olympionička.

Jakmile si ale osvojí jeden těžký trik na kole, hned se chce naučit další. „Svět se hodně posouvá dopředu. Když zvládnu jeden těžký trik, tak je to super, ale není to dost. Potřebuju další. To je prostě závislost,“ nechala se slyšet Iveta, která světem BMX žije naplno. To ostatně dosvědčila i její maminka Hana. „Ona to dělá srdcem. Trošku používá ten rozum. Říkám jí, ať dává pozor, ale to srdce tam je důležité a hlavně ji to baví. To je na ní vidět,“ uvedla maminka Hana. Nezbývá tedy než držet palce a popřát mnoho úspěchů na LOH v Paříži.