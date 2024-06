Zraněná hvězda a naděje na medaili do Paříže jede. Kotník šetří na motorce

Zranění k jejímu sportu patří, ale tohle přišlo v hodně nešťastnou dobu. Přesně měsíc před začátkem olympijských her Iveta Miculyčová s bolavým kotníkem nemůže trénovat a místo toho jezdí na motorce. Ale místenku pro olympijský závod má a věří, že se stihne dostat zase do formy, v níž ve freestyle parku předvádí kousky, z nichž se tají dech.

Co se vám přesně přihodilo?

„Trénovala jsem u sebe doma v místním parku. Při posledním triku jsem špatně dopadla, vyvrtla si kotník. Doktoři zjistili, že jsem měla natržené vazy. Dostala jsem našlapovací ortézu. Hodně se to zlepšilo, ortézu už nosím jen na delší vzdálenosti. Už to bude dobrý…“

Kvůli zranění jste nemohla odjet na rozhodující kvalifikační závod v Budapešti a zdálo se, že je šance na Paříž v trapu. Jak vám bylo?

„Nejdřív jsem byla smutná, že se nemůžu zúčastnit kvalifikace v Budapešti. Doufala jsem, že se tam dostanu přes přímý postup přes mistrovství světa. Když se ke mně ta zpráva dostala, měla jsem obrovskou radost. Hnedka jsem to řekla celé rodině, známým, kamarádům, napsala jsem to do školy. U maminky byly i slzičky. Teď se těším, až budu moct naplno trénovat.“

Budete fit na začátek vašeho závodu 29. července?

„Chtěla bych jít trénovat už dneska. Tím, že mám začít jezdit pomalu a já to pomalu úplně neumím, tak začnu až příští týden. Trošičku mě to omezuje, ale myslím si, že se to brzy zahojí a ještě něco stihnu.“

Propočítávala jste, co vám bude stačit?

„Počítala jsem to, protože byla šance, že by se ta kvóta neposunula, tudíž bych se nenominovala. Ale dopadlo to přesně tak, jak jsem potřebovala.“

Jak trénujete, když nemůžete jezdit na kole?

„Zatím jenom jezdím na motorce, hodně. Trošinečku jezdím na rotopedu, chodím na lasery, rehabilitace, abych to stihla pořádně vyléčit.“

Ovlivní pauza vaši schopnost předvést v Paříži své nejlepší triky?

„Tohle už je druhý týden, co nejezdím na kole. Pro mě už když nejezdím tři dny na kole, tak je to jako kdybych na tom kole nestála měsíc. Takže se trochu bojím toho, jak ten první den budu jezdit.“

Počítáte s vaším značkovým trikem flair, tedy back flip se saltem 180 stupňů?

„Budu připravená. Už jsem ho předváděla v Šanghaji a vyšlo mi to.“

Jaká bude na olympiádě konkurence?

„Holky budou o dost víc najeté, budou víc trénovat a budou mít kolo víc v ruce. Každý bude chtít dosáhnout na medaili.“

Co v závodě rozhoduje?

„Hodnotí se hodně věcí. Někdo projede ten park ve stylu, ve výšce a nedělá moc triky. Já triky dělám, takže nestihnu projet úplně celý park. Je to individuální.“

Jak vnímá freestyle komunita olympiádu?

„Olympiáda je vrchol, ale taky je velký vrchol X games, kam teda musíme dostat pozvánku, kam se nemůžeme probojovat. To je druhý sen každého BMX jezdce.“

Napadlo by vás, že v osmnácti pojedete na olympiádu?

„Když jsem začínala s BMX, tak mě nikdy nenapadlo, že bych závodila. Ale teď už je to tady. Nečekala jsem, že to bude takhle rychle, nicméně jsem za to velmi ráda. Těším se moc, ale jsem malinko nervózní, protože nevím, co mě čeká, jak to bude probíhat. Vím, že tohle už je něco…“