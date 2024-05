Česká esa blíž olympiádě: Ondra vidí výhodu, Miculyčová nechce riskovat

Dvě velká jména pro olympijskou výpravu jsou na dobré cestě do Paříže. V kvalifikačním závodě v Šanghaji skončil lezec Adam Ondra třetí, BMX freestylistka Iveta Miculyčová v něm byla šestá a oba se tak přiblížili nominaci na Hry. Musí ji ještě potvrdit v červnovém závodě v Budapešti.

Ondra má za sebou čtyři perné dny, v nichž závodil v boulderingu a lezení na obtížnost. Konkurence v olympijské kombinaci byla tak tvrdá, že do osmičlenného finále nepostoupili Francouz Mejdi Schalck či Němec Yannick Flohé.

V Šanghaji se Ondrovi dařilo především v boulderingu. Ve finále vylezl dva ze čtyř topů a další dva nezvládl jen těsně. Po první disciplíně vedl s patnáctibodovým náskokem. V lezení na obtížnost skončil pátý a celkově skončil třetí.

„Třetí místo beru jako výborný výsledek, je to určitě dobrá pozice k druhému závodu, kdy můžu být víc v klidu,“ hodnotil Ondra. „V Šanghaji jsme velmi výrazně spokojení s částí bouldering, kde jsem ve všech kolech, a zvláště ve finálovém, dokázal prodat všechno, na čem jsme pracovali.“

V minulosti Ondra v boulderingu ztrácel, protože disciplína prošla v posledních letech dynamickým vývojem. V Šanghaji ale ukázal, že se špičce přiblížil. Před olympiádou musí naopak reagovat na vyšší konkurenci ve své oblíbené disciplíně lezení na obtížnost.

„Ve finálovém kole jsem dokázal topovat dva klíčové bouldery, které bych ještě loni vylézt nedokázal. Dává mně to směrem k Paříži nějakou šanci,“ pochvaloval si Ondra. „Co se týče obtížnosti, tam určitě spokojený nejsem. Je to výborná zkušenost. Máme do olympijských her na čem pracovat. Tuhle zkušenost beru jako výhodu nás, kteří ještě nejsme kvalifikovaní, že jsme si tohle všechno mohli vyzkoušet.“

Po součtu výsledků i druhého kvalifikačního závodu v Budapešti postoupí do Paříže minimálně nejlepších deset lezců, pravděpodobné je, že zbude místo ještě pro další dva.

Blízko k olympiádě má po prvním kvalifikačním závodě i cyklistka Iveta Miculyčová. Dvojnásobná mistryně Evropy veze z Šanghaje šesté místo, které je v její disciplíně BMX freestyle hranou postupu.

„Zatím jedeme podle plánu,” pochvaloval si její trenér Michael Beran. „První jízda byla trochu komplikovanější, nastalo pár chyb. Přiznám, že Ivet nebyla úplně čerstvá, protože měla horší spaní. Druhou jízdu si ale naštěstí pohlídala, i když s menšími chybami, ale na šesté místo nám to stačilo a to nám vyhovuje.“

Miculyčová zopakovala šesté místo z páteční kvalifikace. Ve finále před ní skončily tři Číňanky a dvě Američanky. Na olympiádě můžou v každé disciplíně startovat jen dvě závodnice z jedné země, v redukovaném pořadí je tak Češka pátá.

„Musím přiznat, že Ivet nejezdí úplně naplno. Neukázala dost triků přes hlavu, ale trochu se šetříme. Nechceme riskovat zranění a komplikace na cestě na olympiádu,” vysvětloval Beran.

Přesto Miculyčová získala ve druhé jízdě 86,80 bodu, když znovu vytáhla nový trik flair, což je salto o 180 stupňů.

„Každopádně to máme v plánu rozbalit až na olympiádě, protože víme, že na postup je prostor, tak na bednu v kvalifikaci úplně nespěcháme,” usmál se Beran.