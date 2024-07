Češi si dnes v Paříži zvolí vlajkonoše, ale… Prořídlý výběr

Tenistka Krejčíková! Kajakář Dostál! Střelec Lipták! Atletka Manuel! Lezec Ondra! Fanoušci se předhánějí v nápadech, kdo by mohl nést vlajku při pátečním slavnostním zahájení. Ani jeden z výše jmenovaných to ale nebude...

Hlavní překážka ve výběru českého vlajkonoše je prostá – velká část sportovců totiž bude sledovat páteční ceremoniál jen u televize. Do dějiště se vypraví až o několik dnů později.

„Nést vlajku by bylo moc fajn, ale letíme až pátého srpna,“ povzdechl si čtyřnásobný olympijský medailista Josef Dostál (31). Podobně to mají tenistky, které momentálně hrají turnaj v Praze, či atleti, jimž soutěžení startuje až druhý víkend Her. To třeba vítěz z Tokia Jiří Lipták (42) už ve Francii je, jenže o nějakých 230 kilometrů jižněji od Paříže, v městečku Chateauroux, kde se konají střelecké disciplíny.

„Máme poslední dny tréninku a závod, takže bude důležitější šetřit síly a zbytečně se nerozptylovat,“ mávl rukou trapista.

Velká jména

Výběr tedy dost prořídl, i tak ale zbyla velká jména. Například šampion z juda Lukáš Krpálek (33), jenž však českou vlajku mával už před osmi lety v Riu, jeho neméně úspěšný kamarád z vodního kanálu Jiří Prskavec (31), beachvolejbaloví králové Ondřej Perušič (29) s Davidem Schweinerem (30), jejich ženské protějšky Barbora Hermannová (33) s Marií-Sárou Štochlovou (25), rozjetá plavkyně Barbora Seemanová (24) nebo lukostřelecká mistryně světa Marie Horáčková (26). Kdo nakonec získá tuhle poctu, si vyberou už dnes sami sportovci.