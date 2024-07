Seemanová v Paříži: Chci být jako autopilot, nejedu si užít atmosféru

Jak jste na tom?

„Odlétám v dobré náladě. Přijeli jsme z kempu, je to období, kdy si člověk balí věci, je to takový chaos. Jsem ráda, že už tam budeme, budeme trénovat a už to vrcholí.“

V červnu jste na mistrovství Evropy získala dva tituly a ještě další dvě medaile, dává vám to sílu?

„Určitě mě to navnadilo, je to hezký pocit jít do závěrečné přípravy s medailemi a s kvalitními časy.“

Na čem jste v závěru přípravy pracovali?

„Abych vydržela v každé části závodu. Abych byla v každé části závodu komfortní. Abych měla všechny pohyby a všechny trati zautomatizované a pak to byl autopilot.“

Největší šance máte na dvoustovce kraulem, máte svůj cíl?

„Já se neupínám k umístění. Na olympiádě to může být jakkoli, je to vrchol všech na světě. Já se upínám k času, chci, abych si zlepšila osobní rekord, když se to povede, mohlo by to být kvalitní umístění.“

V Riu jste byla nejmladší Češkou, v Tokiu už jednou z hvězd. Jaká jste teď?

„Určitě v mnoha ohledech jiná. Víc vím, za čím si jdu. Mám čistý štít a čistou cestu, v tom je největší rozdíl. Mám výhodu, že jsem byla na olympiádách před tím, že jsem si zkusila olympijskou vesnici, atmosféru. Vím, co od toho můžu očekávat. Už tam nejedu, abych si užila atmosféru okolo, ale opravdu se těším na závody a na to plavání.“

Co se musí sejít, aby jste odjížděla spokojená?

„Všechno. Olympiáda je specifická, že tam se musí sejít všechny okolnosti plus štěstí, časový harmonogram. Jakmile jedna věc nesedí, je to ohrožené. Ale to v každém závodě. Olympiáda je větší tlak, ale závodů jsme měli spoustu, takže by nás to nemělo rozhodit.“

Co chcete v Paříži stihnout?

„Nepotřebuju mít čas na něco jiného, hrozně se těším na ty závody. Mám to naplánované, že sto delfín tam mám jako první disciplínu, abych si ozkoušela celý proces call roomu. Je hezké mít začátek bez tlaku na svoji hlavní disciplínu. Pak mám dvě stě kraul, který je důležitý, tam rozhodně nebudu šetřit žádné síly. Co je potom, to už je třešnička na dortu.“

Co vezete z domova?

„Mám nějaké dobrůtky a nějaké věci od blízkých. Já mám slabost pro sladké, mám cukry, bonbony, když přijde těžká chvíle.“

PROGRAM BARBORY SEEMANOVÉ NA LOH

Sobota 27. července: rozplavby a semifinále na 100 metrů motýlek

Neděle 28. července: rozplavby a semifinále na 200 metrů kraul, finále na 100 metrů motýlek

Pondělí 29. července: finále na 200 metrů kraul

Úterý 30. července: rozplavby a semifinále na 100 metrů kraul

Středa 31. července: finále na 100 metrů kraul

Pátek 2. srpna: rozplavby a semifinále na 200 metrů polohový závod

Sobota 3. srpna: finále na 200 metrů polohový závod