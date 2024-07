Zklamaná olympijská střelkyně Blažíčková: Rodiče nechci ani vidět!

Smíšený závod ve střelbě na 10 metrů vzduchovou puškou nevyšel jak jí, tak ani jejímu kolegovi Přívratskému. Česká střelkyně Veronika Blažíčková (21) neprožila zrovna povedený úvod olympiády v Paříži. Po střelbě dala svou nespokojenost jasně najevo.

„Na Jirkovi jsem viděla, že je trošku nervózní, protože se tam kroutil. Věděla jsem, že se taky trápí,“ popisovala Blažíčková, která sama zpackala jednu ránu a už se nedokázala dostat do tempa. „Spustila jsem dřív, než jsem měla. To jsem si řekla: Do p*dele, já jsem kráva!“ přiznala. Přímo na střelnici jí držela palce rodina, Veronika od ní ale dává ruce pryč!

„Teď je úplně vidět nechci, protože budou mít nevyžádané rady a to nechci slyšet. Třeba táta se mě ptal, proč jsem byla nervózní. Tak to asi člověk tolik neovlivní…“ kroutila hlavou, kterou si nyní potřebuje vyčistit.

„Nechci přemýšlet nad tím, že mi něco nefungovalo. Prostě si odpočinu a vypnu, abych v neděli mohla podat výkon,“ vyhlíží nedělní individuální závod. Jak si Blažíčková povede mezi jednotlivci?