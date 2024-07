Solidní sprška! Slavnostní zahájeni olympijských her na řece Seině spláchl déšť, ale na kráse a originalitě mu rozhodně neubral. Zmáčení sportovci na lodích na sobě nenechali znát žádné nepohodlí (ti čeští navíc měli lehkou výhodu) a mávali do světa o sto šest. Na rozdíl od Sereny Williamsové, která na člunu vezla s Rafaelem Nadalem olympijskou pochodeň. Ta byla z plavby přímo zděšená. Dechberoucí závěr doprovázený zpěvem Céline Dionové pak všechny ohromil.

Česká výhoda

Na déšť česká výprava ale vyzrála! Jednak díky pršiplášťům z hojně diskutované nástupové kolekce a potom také lodí, kterou dostala od organizátorů přidělenou. Ta totiž jako jedna z mála skýtala stříšku. Zatímco ostatní výpravy musely juchat na otevřených palubách, Češi se mohli sem tam před deštěm alespoň malinko schovat.

„Byl to krásný pocit na lodi být. Myslím, že na nás dýchla atmosféra, že jsme fakt tady na olympiádě. Trošku nám to pokazil déšť, i ta vlajka potom byla hrozně těžká. Byla jsem ráda, že to tam Lukáš pevnou rukou držel," řekla novinářům vlajkonoška Marie Horáčková. „Přestože počasí moc nevyšlo a celou dobu nám propršelo, tak jsme si to i tak užili," doplnil ji její parťák Lukáš Krpálek.