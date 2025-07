Tour na jeden zátah. Polman: Byl jsem na sebe tvrdý. Největší strach? Z koloběžek

Ujet trasu Tour de France ultramaratonským stylem a v Paříži před Vítězným obloukem zvednout kolo nad hlavu o několik dnů dříve než Tadej Pogačar? Český ultracyklista Daniel Polman to dokázal. Zvládl přes 6 tisíc kilometrů s převýšením 86 226 metrů. Všech 21 etap plus 20 přejezdů mezi startovními body. Bez podpory a na jeden zátah, pouze s krátkými přestávkami na spánek.

„Počasí mě několikrát dostalo na limit,“ líčí borec z Nové Paky. Přiznává, že největší obavy neměl ze sjezdů či tvrdých stoupání, ale z průjezdů městy.

Díky GPS trackeru mohli Polmana přímo na trati podpořit fanoušci a často tak došlo na příjemná setkání. „Jsou to nejkrásnější chvíle, co můžete při těchto akcích zažít,“ prohlašuje. Povědomí o úchvatném projektu spojeném s charitativní sbírkou zvýšil díky pravidelným vstupům v České televizi.

Na trati jste strávil jen 19 dní a 7 hodin. Heslo ,Rychlejší než vítěz‘, které vzniklo po umtramaratonu napříč Evropou do Tarify, vás provází dál...

„Povedlo se, bral jsem to jako takový souboj s časem a bylo to místy napínavé. Samotného mě překvapilo, s jakým náskokem jsem přijel. Nečekal jsem, že by to tak mělo být.“

Z vašich videovzkazů v televizi i na sociálních sítích bylo znát, že si kromě dřiny užíváte možnost být blízko slavného cyklistického závodu. Proč jste se vlastně rozhodl vyrazit?

„Chtěl jsem připomenout, že Tour de France se takhle dřív jezdila. Borci startovali a končili za tmy, málo spali. Etapy měly kolem 400 kilometrů, byla to ultracyklistika, něco jiného, než se jezdí dneska. Tímto projektem jsem na to chtěl zavzpomínat.“

Už na začátku vás trápilo chladné a deštivé počasí. Nenarušilo vám plán být v cíli dřív než skutečný peloton Tour de France?

„Tohle mě