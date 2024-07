Návrhář Černý: Dobrých ohlasů si vážím. Time vybral kolekci mezi TOP 3

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | O ničem jiném se v poslední době nevedla napříč veřejností větší debata. Jaká je nástupní olympijská kolekce? Dobrá, špatná? Reakce se postupně přesunuly do pozitivna a její autor, Jan Černý, v rámci návštěvy premiéra Petra Fialy v Českém domě na pódiu ocenil, že komentáře od odborných časopisů i kruhů jsou podle něj extrémně pozitivní. „Vážím si toho,“ uvedl. Slavný americký magazín TIME ho podle vlastních slov ocenil tím, že česká kolekce patří mezi tři nejlepší na světě!

Když tohle pronesl, Českým domem se ozval potlesk. „Magazín Time se mnou pořizoval asi půlhodinový rozhovor,“ dodal Černý, který je světově známým návrhářem.

Právě jeho jméno se hojně skloňovalo, mířila na něj i kritika. Ne každému netradiční úbory, leckdy označované jako župany, byly po chuti.



Řešili to fanoušci, stejně jako módní experti.

„Mám radost, co všechno se kolem toho děje. Nemůžu být víc spokojený z toho, co začalo prosakovat do světových médií, že naše kolekce patří mezi TOP,“ ocenil Černý, jenž nemá problém se zpětnou vazbou.

„Jsem ready ji přijmout, ale někdy je to o plivání na mě, bez respektu. Kdyby se zdražovaly okurky, budou ty lidi psát stejně,“ pousmál se Černý, talentovaný návrhář, jenž si po světě udělal velké jméno.

Večer jeho dílo uvidí miliardy lidé po celé planetě.



„Jsem moc rád, že se to líbí i panu premiérovi," uvedl Jiří Kejval, šéf ČOV, který předsedu vlády v Českém domě uvítal. Společně pak poslouchali právě Černého, který na pódiu krátce promluvil o kolekci, která vyvolala poprask.



Sám módní guru mluvil také o tom, že večer by čeští sportovci mohli ocenit právě materiál, z něhož je kolekce vytvořená. Protože má pršet. „Myslím si, že náš plášť zachrání dnešní večer," pousmál se Černý.