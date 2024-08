Satková plakala se sestrou, které »vyfoukla« sen! Ta za ní jela 1200 km na kole

Pro ostatní divoká voda, pro Gabrielu Satkovou (22) klidný potůček. Platilo to pro rozjížďky i semifinále, které vždy suverénně vyhrála. V boji o medaile se ovšem kanál Vaires-sur-Marne proměnil v český potok slz.

Kanoistka při svém debutu pod pěti kruhy měla vše dobře rozehrané, největší závod kariéry si ale pokazila už trefením druhé branky. Všechny ostatní sice už projela pravidlově správně, jenže srážely jí další technické chyby. Překvapená z nich byla i legendární a opět zlatá Australanka Foxová, jež se při nich chytala nevěřícně za hlavu. „Byla to pro mě taková ostuda, že jsem chtěla z lodě vystoupit…“ přiznala Satková.

Hrozné pocity

Závod statečně dojela, když ale v cíli na tabuli uviděla sedmé místo, začala nekontrolovaně plakat. „Jsou to hrozné pocity. Musím si to všechno teď v hlavě urovnat. Ano, nejde o život, ale smutná jsem dost,“ říkala tiše. Neublížil jí fakt, že startovala až po všech soupeřkách?

„Nervy tam byly. Ale byly by, i kdybych nejela poslední. Teď je ve hvězdách, co by se stalo kdyby… Za nějakou dobu to neuvidím tak strašně. Pořád je to parádní výsledek a pro mě velká výhra. Až budu stará, budu především vzpomínat na účast na olympiádě, než na to, kolikátá jsem byla,“ pokývala.

Sestra, které vyfoukla sen: Šlapala přes 1200 km!

Když si s někým plácnete, máte to splnit, ať už jste se vsadili o cokoliv. Ví to i Gábinina sestra Martina (25), která musela do Paříže dojet z Prahy na kole!

„1241,5 kilometrů, šest dní, přes 45 hodin šlapání. Tři defekty, jedna zničená přehazovačka, nespočetně deště, ale hlavně nekonečně zážitků a příhod!“ vypočítala, když konečně vítězoslavně vztyčila ruku pod Eiffelovou věží. „Byl to bláznivý nápad, ale stál za to. Teď je na řadě to hlavní, jedeme fandit!“ hlásila.

Martina taktéž reprezentuje ve vodním slalomu a místo na olympiádě jí vyfoukla právě její mladší ségra. Žádnou zášť ale necítí. „Ať má ale v cíli hodně úsměvů!“ přála jí. Bohužel. V cíli si poplakaly spolu...