Mohla to být pohádka, ale... Satková v bouřícím kotli chybovala, Česko čeká

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Miluje pohádky. V olympijské vesnici v minulých dnech poslouchala Letopisy Narnie v audiovizi. Je to žánr fantasy. Bohužel, v téhle říši skončil i sen o medaili. Kanoistka Gabriela Satková nezvládla ideálně finálovou jízdu. Kupila chyby, nepomohli ani burácející čeští fanoušci. A Jiří Prskavec a spol. u kanálu. Sympatická 22letá dáma vyrážela na trať jako poslední, ale bere sedmé místo. Vyhrála australská legenda Jessica Foxová, která má olympijský double.

Na trať vyjížděla jako poslední. Zdálo se, že tahle holka má snad nervy ze železa. Vypadalo to, jak tady vládla v kvalifikaci i v semifinále.

Ovšem první olympijská účast si vyžádala svoji daň. Finále jí nevyšlo. Nejela dobře.

Hned v cíli brečela. Zkoušel se jí utišit její trenér. Dlouho marně. Slzy v očích měla i při rozhovorech.

Nadřela se. Sama o tom mluvila, že je to voda, v níž se musí hodně pádlovat. Tekla málo, takže lidé na tribunách nebo u televizí popoháněli českou kanoi do cíle. Zdálo se, že ten kanál snad je postavený do kopce.

Jeď, jeď, jeď!

Byly to nervy. Ale už uprostřed trati bylo cítit, že ztrácí. První olympijská účast je pro i tak báječná zkušenost. Vždyť kdo bral medaili na takovém podniku hned na první pokus?

Vyhrála australská legenda, kterou podél trati povzbuzovali krajané. Pádili s ní do cíle. Když dojela Česka, bylo definitivně jasno.

Na kanálu vládla každopádně skvělá atmosféra. Hrála hudba, moderátor to celé hecoval, lidé tancovali, mávali vlajkami.

Lidé z výpravy se srotili u trati. Mačkali palce, možná se nervozitou kousali do rtů. Někteří skenovali pohledem velkoplošnou obrazovku.

Už na semifinále se přišli podívat i ti nejpovolanější. Jiří Prskavec, Lukáš Rohan a Martin Doktor. Co jméno, to kapacita. Dohromady mají 5 olympijských medailí, z toho tři zlaté! Rohan mával českou vlajkou.

A mačkali palce, aby se k nim přidala i sympatická 22letá dáma, která studuje Vysokou školu ekonomickou a má ráda mořské plody. VIP fanoušci zůstali na trávě u kanálu i na vrchol programu. Pochodovali ze strany na stranu, napětí s nimi lomcovalo.

Svojí semifinálovou jízdu zvládla Satková znamenitě, bez trestné minuty. V pohodě si poradila i s bránou číslo dvě, která dělala ostatním problémy.

Až to finále se nepovedlo...

Mimochodem. Byl to právě Prskavec, kdo už po kvalifikaci, tedy ještě před semifinále, o ní pronesl: „Je dobře nastavená a patří opravdu k největším favoritkám. Na medaili určitě. A pokud Jessica (Foxová) udělá nějaké drobné zaváhání, tak i na tu zlatou.“

Jenže nestalo se. Chyby udělala právě česká kanoistka.

Na finále dorazili i další lidé z české výpravy. Třeba beachvolejbalistka Marie-Sára Štochlová, která zářila jako sluníčko. „Když je příležitost, ráda sportovce podpořím!“ smála se, když se o tom svěřovala pro sítě olympijského výboru.

V semifinále Satková porazila i Jessicu Foxovou, australskou fenoménku, která měla chuť na francouzský double. A povedlo se!

Předtím už zkrotila vítězně peřeje na kajaku, teď chtěla jako první v historii vyhrát i s kratším pádlem. Bylo na ni vidět, že semifinále příliš nehrotí.

Napumpovaná sebevědomím z předešlého úspěchu jela to, co potřebovala. Ve finále ukázala sílu a český talent porazila. K obří radosti australských fanoušků.

Česko tedy na svoji první medaili stále čeká. Bude to už šestý den.

Vodní slalom - ženy:

C1: 1. Foxová (Austr.) 101,06 (2 tr. sekundy), 2. Liliková (Něm.) -2,48 (0), 3. Leibfarthová (USA) -8,89 (2), 4. Paňková (SR) -10,01 (0), 5. Satilaová (Braz.) -11,64 (2), 6. Dóriaová Vilarrublaová (And.) -12,52 (6), 7. G. Satková (ČR) -13,16 (2).