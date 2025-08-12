Hokejový šampion Sýkora má dluh u Červenky a spol.: Překvapivé fiasko!
Pochybnými kšefty se zlatem je připravil o desítky milionů, splatit ale hodlá jen minimum. Sportovní hvězdy v čele s kapitánem zlatých hochů Romanem Červenkou chtějí dosáhnout toho, aby zkrachovalý šampion Michal Sýkora (52) skončil v konkurzu a své dluhy tak hradil až do smrti. Ten se proti tomu brání u odvolacího soudu a u posledního jednání to měl i o kousek jednodušší...
Vrchní soud v Praze momentálně řeší Sýkorovo odvolání, kterým se brání proti vyhlášenému konkurzu. Ten znamená, že by dluhy přesahující 300 milionů korun musel splácet prakticky až do smrti. Při oddlužení by stačilo posílat necelých 19 tisíc Kč měsíčně a po pěti letech by byl dle zákona čistý
K poslednímu jednání byla předvolána i Sýkorova exmanželka Barbora, protože se řešily čachry kolem alimentů (více ZDE>>). Přesněji zda si prostřednictvím výživného, Sýkora neulíval peníze bokem.
K soudu ale překvapivě nedorazili advokáti z firmy AAA Insolvence, která zastupuje věřitele. Kroutila nad tím hlavou dokonce i soudkyně Marie Pavlíčková. Tohle se ještě nestalo...
Možná i proto exmanželé Sýkorovi nakonec pravděpodobně uhájí peníze, které Červenka a další sportovní osobnosti požadovali laskavě vrátit. Pardubický soud má za to, že v tomhle případě šlo – až na několik podezřelých transakcí – skutečně o výživné a že Michal s Barborou nejsou osoby blízké.
Poslední nadějí před říjnovým vynesením rozsudku tak zůstává vyžádané vyjádření banky, zda exhokejista využil přístup do účtu vedené na jméno jeho bývalé paní. „Chodila mu tam výplata,“ argumentovali věřitelé.