Vdova po legendárním hokejistovi Demitrovi (†36): Kde půvabná Mária pracuje?

Kvůli tragické smrti manžela a legendárního slovenského hokejisty Pavola Demitry (†36) si prožila strašlivá muka. Mária Demitrová, vdova po bývalém hráči NHL, ale šla po letech v životě dál. Nejen, že si našla nového přítele, ale také nové zaměstnání. Kde přesně?

Letecká havárie, která jí navždy změnila život. Když se Mária Demitrová dozvěděla v roce 2011 o smrti svého milovaného manžela a hokejisty Pavola Demitry, její život se zhroutil. Trvalo dlouhou dobu, než se Mária opět odhodlala jít v životě dál. Ke konci loňského roku navíc byla spatřena po boku údajné nové lásky v podobě právníka Petera Baka, jak informoval slovenský server Šport24. „Ano, jsem ve vztahu velmi šťastná,“ řekla tehdy vdova po hokejové hvězdě pro deník Nový Čas.

Kromě osobního života nastaly mamince syna Lucase (21) a dcery Zary (19) změny i v tom pracovním. Mária se totiž vydala na velmi zajímavou profesní dráhu. Podle zmíněného slovenského deníku pracuje v trenčínské nemocnici. Konkrétně jako psycholožka na gynekologicko-porodním oddělení. Jak se k tomu vlastně dostala?

„Šla jsem na základní školu pomáhat dětskému psychologovi a pak jsem se rozhodla jít do nemocnice. To mě také hodně chytlo,“ uvedla Mária a pokračovala. „Protože lepší praxe není a člověk tam potká tolik lidí a situací, že je toho až až. Jsem ve velmi dobrém kolektivu na gynekologicko-porodnickém oddělení,“ dodala.

Krásná bruneta konkrétně popsala, že jednoho dne přišla do nemocnice s tím, že studuje psychologii a ráda by u nich byla na praxi. A náhle se ocitla v porodnici. „Byla jsem v šoku, ale šťastná, protože důvěřuji osudu. Kam mě zavane, tam mám být. Je to velmi vzácné. Zpočátku jsem si tam připadala jako Alenka v říši divů, ale brzy jsem zjistila, jak moc je to pro ženy důležité. Leží tam dva měsíce nebo přicházejí o miminka,“ přiblížila Demitrová smutnou realitu.