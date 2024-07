Vdova po hokejové legendě Demitrovi (†36) ve svatebním salónu: Šaty na míru!

V září tomu bude už třináct let, co tragicky odešel na věčnost. Legendární hokejista Pavol Demitra (†36) zahynul při letecké nehodě společně s celým týmem hokejové Jaroslavle. Mimo jiné po sobě zanechal i manželku Máriu, kterou smrt milovaného muže zdrtila. Postupem času ale žila svůj život dál a našla si přítele. Nyní vyrazila do svatebního salónu, kde si nechala udělat speciální šaty.

Jen málokdo si dokáže představit, jakou hrůzu musela prožívat Mária Demitrová poté, co se v roce 2011 dozvěděla, že její milovaný manžel a slovenský hokejista Pavol Demitra přišel o život během letecké katastrofy v rámci startu nového ročníku KHL. Se smrtí svého manžela se vyrovnala až po dlouhých letech. Život jde ale dál a Mária si nakonec našla přítele.

Tím má být podle slovenského serveru Šport24 bratislavský právník Peter Bak. „Minulostí se už nechci zaobírat. Mělo by se to nechat tak, jak to je. Žiju se synem Lucasem a dcerou Zarou. A jestli někoho mám? O svém soukromí nechci mluvit,“ řekla Mária v minulosti pro slovenský magazín Eva. Později ale deníku Nový Čas přiznala, že má přítele. „Ano, jsem ve vztahu velmi šťastná. Nemám potřebu se k tomu víc vyjadřovat,“ uvedla před časem.

Začátkem léta se ale na sociální síti objevila fotka, na které je Mária společně s dcerou Zarou v šatech přímo na míru, které si nechala vyrobit ve svatebním salónu! „Majka Demitrová a Zarka Demitrová na oslavě v šatech, které jsem jim s radostí vyrobila. Největší odměna je spokojenost klientky,“ píše se u snímku. Vrátí se Mária do svatebního salónu i pro bílé šaty? Na odpověď si budeme muset počkat.