Dojemné překvapení pro vdovu po Demitrovi: Fanoušek jí dal vzácný dar!

Před pátečním utkáním hokejového týmu St. Louis Blues, proběhl v aréně Enterprise Center ceremoniál, v rámci kterého byli tři bývalí hráči tohoto klubu uvedeni do síně slávy. Mezi nimi figurovalo také jméno zesnulého hokejisty Pavola Demitry (†36), který v modrém dresu odehrál osm sezón. Celé akce se zúčastnila jeho rodina v čele s manželkou Máriou Demitrovou, která se před odletem dočkala dojemného daru.

Kromě legendárního slovenského útočníka, byl před utkáním proti Washingtonu Capitals do síně slávy uveden také dlouholetý brankář St. Louis Mike Liuta a jeden z největších hrdinů tohoto klubu, americký křídelník Keith Tkachuk. Ten si na svého dlouholetého spoluhráče ze Slovenska dobře pamatuje a v průběhu ceremoniálu na Demitru také zavzpomínal.

„Byl to velký hráč se skvělými čísly. Byla zábava s ním hrát. Měli jsme skvělý vztah a byl to neobyčejný člověk,“ řekl stříbrný medailista z olympijských her v Salt Lake City o Demitrovi.

Za rodáka z Dubnice nad Váhom přijela prestižní ocenění převzít rodina, která se skládala z jeho dětí a také manželky Majky, které se dostala ještě jedna pocta. Právě ona totiž měla tu možnost vhodit slavnostní buly mezi kapitány obou týmů, domácího Braydena Shenna a hostujícího TJ. Oshiea.

„Bylo to úžasné, opravdu skvělé. Všechny vzpomínky se mi vrátily a bylo to opravdu velmi emotivní,“ popsala svůj zážitek Mária.

Těsně před odletem na ni však čekalo ještě jedno překvapení. Manželku bronzového medailisty z mistrovství světa totiž zastavil fanoušek se zajímavým dárkem. V ruce držel podepsaný domácí dres Pavola Demitry z roku 2002, který před lety obdržel od zesnulého hokejisty a nyní se ho rozhodl věnovat právě Márii. Pro půvabnou brunetku byl tak pobyt v USA plný velmi silných momentů...