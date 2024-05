Hudáček znovu čaruje, přeskočil Demitru a se sudím se „tahal“ u puk

K tomu všemu se ještě stačil přetahovat o puk, kterým si obránce Mário Grman připsal svůj vůbec první gól na mistrovství světa. „Já mu vzal puk, ale přišel rozhodčí, že ho musím vrátit,“ usmíval se Hudáček. Puky na šampionátu v sobě mají čipy, pořadatelé je sbírají i od fanoušků, když vyletí ze hřiště. A pak je vyměňují za památeční puky bez čipů.

„Ano, prý donesou náhradní puk bez čipu,“ přitakal Libor Hudáček. „Tak na něj počkáme, Mário si ho určitě zaslouží. Před zápasem měl střevní virózu, není sranda s tím odehrát zápas, klobouk dolů, jak to zvládl a odehrál.“

Že se sám v počtech branek z šampionátů posunul před Pavola Demitru ? Jen pokrčil rameny. „Zatím to nijak nevnímám, jsem tu a snažím se pomoct týmu. Po kariéře budeme vzpomínat. Já si na to můžu možná trošku připít a budu spokojený, co jsem dosáhl.“

Na turnaji má třinecký forvard parádní formu. Před gólem na 2:0 vytáhnul další ze svých ofenzivních kouzel. Otočkou se obtočil kolem soupeře, nechal ho za sebou a zavěsil. „Vytláčel mě z vnitřní strany, věděl jsem, že jediná možnost je jít trošku dolů a pak nevím, kde byl a zůstal?“ popisoval Hudáček. „Pustil mě samotného do brány, pak už jsem jen střílel a trefil. Brankáře si rozebíráme před každým zápasem, Jánko (Lašák, trenér brankářů) nám říkal, že máme střílet nahoru. Vyšlo to.“

Na turnaji nasázel už pět gólů. Kapitán Tomáš Tatar mu přál proti Francii hattrick. Ve finiši ho hledal každou přihrávkou. Ke střele ho hlasitě vybízel, i když jeli dva na jednoho. „Křičel jsem na něho, ať pálí,“ potvrdil s usměvem Tatar. „Jsem rád, že to vyzkoušel, dát hattrick na šampionátu je něco speciálního, takže jsem mu fandil. A hledal jsem ho pak všude, kde se dalo. Libor je na puku velmi šikovný, tohle jsou jeho chvíle.“

Jak daleko byl hattrick? „Byl blízko i daleko,“ pokrčil Hudáček rameny. „Ne, že bych po něm šel nějak tvrdohlavě, ale škoda. Jak jsme šli dva na jedna, tam jsem přestřelil. Kdyby to šlo o deset centimetrů níž, tak je to gól. Nevadí, no. Však pět gólů je dost. Minulé mistrovství jsem nedal ani jeden, tak jsem rád, že jich je už pět. V neděli musíme znovu nastartovat motory a hrát, jako druhou a třetí třetinu. Protože ta první nám vůbec nevyšla.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:44. Treille, 59:53. Chakiachvili Hosté: 19:56. Regenda, 22:35. Hudáček, 29:56. Hudáček, 48:24. Grman Sestavy Domácí: Ylönen (41. Papillon) – Gallet, Auvitu (A), Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry – Dair, Bellemare (A), T. Bozon – Bertrand, Claireaux, Perret – Bruche, Boudon, Rech – Treille (C), Addamo, K. Bozon – Simonsen. Hosté: Hlavaj (Škorvánek) – Čerešňák (A), Fehérváry, Nemec, Ivan, Grman, P. Koch, Golian, Gajdoš – Slafkovský, Hrivík (A), Cehlárik – Hudáček, Cingel, Tatar (C) – Kelemen, Pospíšil, Regenda – Daňo, Sukeľ, Kudrna. Rozhodčí Ansons (LAT), Fraňo (CZE) – Hofer (GER), Lundgren (SWE) Stadion Ostrava Arena Návštěva 9 109 diváků