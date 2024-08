Senzační medailistka z olympiády Nikola Ogrodníková: Bronzový oštěp a zlaté tělo

Děsila jsem se, že to nezvládnu Holky a mašiny. To k sobě patří nejen v hudebním hitu Daniela Landy. Potvrdila to i Nikola Ogrodníková při trošku futuristickém focení pro automobilku Toyota. Bavilo vás tohle vystoupení z komfortní zóny? „Těšila jsem se, co si na mě stylistka vymyslí. Jen jsem se děsila, že to nezvládnu. Většinou jsem po hodině focení unavená a začínám se smát. Takže když mi někdo řekne, abych se tvářila přísně, tak mě to jen rozesměje… Ale tohle byl pohodový den, který jsem si užila.“ Chtěla byste se focení věnovat víc? „Úplně bych se dalšímu podobnému focení nebránila, pokud to tedy nebude zasahovat do mé přípravy. Ale asi to nebudu úplně vyhledávat nebo si fotit portfolio.“ Co na odvážné fotky říká váš partner, třinecký hokejista Petr Vrána? „Když jsem mu ukázala, v jakých modelech budu fotit, tak se zvláštně koukal, a byl zvědavý, jak to na mně bude vypadat. Ale sám uznal, že ty fotky jsou pěkné a mně to na nich moc sluší! Ovšem se slovy: To budou komentáře na instagramu…“