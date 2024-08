Hvězdy Hašek se Zárubou se chytly kvůli válce: Neumějí se pochopit!

Olympijské hry v Paříži. Pro hokejovou legendu Dominika Haška (59) propaganda ruské válečné agrese na Ukrajině. Pro šéfkomentátora České televize Roberta Zárubu (56) zase propaganda hodnot míru a sportovních krás. A tak se obě persóny lehce »chytly«.

Na poměry sociální sítě X to byla kultivovaná debata. Z obou pánů, kteří společně sepsali » Dominátorovu « jedinou autorizovanou biografii Chytám svůj život, bylo patrné, že ještě chvíli a struna E u jednoho z nich rupne!

„Poděkování. Skončila olympiáda v Paříži. Ano, zúčastnilo se jí asi 15 ruských sportovců, a proto tato olympiáda byla i reklamou na russkou imperialistickou válku a zločiny. Kvůli této olympiádě umírali a budou umírat lidé,“ napsal Hašek.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. „Dominiku, Rusů na těchto hrách si všímal opravdu málokdo. Rozhodně nemohli těch pár výsledků použít k propagaci čehokoli. Mnohem důležitější bylo, že se velmi viditelně zúčastnila Ukrajina. Kvůli těmto hrám žádní lidé umírat nebudou,“ vzkázala hvězda z Kavčích Hor.

Hokejová superstar se odbýt nenechala. „To je, Roberte, základní omyl. Mnozí již kvůli OH umřeli a mnozí umřou (byli a budou zabiti).“

To už v Zárubovi lehce bouchly saze. „Z hlediska účasti Rusů to byla spíš antireklama. A pokud bych i přijal tuhle nesmyslnou konstrukci, analogicky to znamená, že účast násobně vyššího počtu Ukrajinců mnohem víc životů zachránila,“ napsal s nádechem ironie.

Rozmíška skončila smírně. „Je smutné, že to nechápeš či spíše nechceš uznat,“ vzkázal Hašek. „Tady nejde o moje uznání, tady jde o pochopení reálné situace a jejího dopadu. Obávám se, že neschopnost tohle rozlišit škodí Tvému jinak zcela správnému a zásadnímu postoji. Rovněž rád osobně vysvětlím. Měj se hezky,“ rozešli se jako gentlemani.