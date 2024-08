Japonské zlato do Domažlic! Koukal i starosta, oslava při slavnostech

Na olympiádě byl v unikátní dvojroli, protože David Sekerák kromě Kitagučiové trénuje taky nadějnou českou oštěpařku Petru Sičakovou. Velké finále na Stade de France strávil ve společnosti Miroslava Guzdka, který pomáhal Nikole Ogrodníkové. Sám byl ale v japonském reprezentačním tričku a po závodě ho hned obklopila skupinka japonských žurnalistů.

„Už mám mistryni světa a olympijskou vítězku. Teď ještě Petra musí být evropská vítězka a mám všechno, co jsem chtěl,“ usmívá se Sekerák.

S Kitagučiovou se poprvé potkal v roce 2018 na atletickém semináři v Kuortane, od následující sezony spolu trénují. A je to velká jízda. Na MS 2019 v Dauhá ještě Japonka do finále neprošla, a i když to bylo o šest centimetrů ve prospěch Ireny Gillarové, přišla pak fandit na tribunu mezi české atlety. Vloni po své životní sezoně vyhrála mistrovství světa v Budapešti. A v Paříži zazářila znovu, vyhrála hodem z první série 65,80.

„My jsme byli na ten první pokus domluvení, protože rozhazování před závodem bylo velice luxusní. Já už jsem to viděl, když se rozklusala,“ líčil Sekerák. „Já jsem ji zastavil, aby se trochu šetřila. Viděl jsem časák - pětka, štafety, furt nějaké běhání. Říkám: Pojď na první pokus a dáme šedesát šest, šedesát sedm. Dala 65,80, ale stačilo. I když to není jako nějaký excelentní výkon, ale je to zlatá medaile.“

Průběh večera ukázal, že šlo o správnou úvahu. Kitagučiová soupeřky prvním dalekým hodem zmrazila. V závěru závodu, když se pole závodnic zúžilo na osm, pak byly pod tlakem a navíc je rozhodil program posledního finálového dne na Stade de France.

„Viděl jsem, co to s nimi dělá. Když to zredukovali, závodnice čekaly nějakých sedm minut. Po třetích pokusech se navíc začalo měnit počasí. A už jsem říkal, že je asi vyřešeno, protože ty oštěpy už nezačaly lítat, už nebylo moc teplo,“ líčil Sekerák.

Promítačka v kavárně, fandil i starosta

Kitagučiová přitom letos neměla ideální průběh sezony. Bolela ji achilovka, při posledním startu před olympiádou skončila na Diamantové lize v Londýně čtvrtá.

„V Londýně dostala na pr… a myslím, že to pomohlo. Já jsem říkal: Hele, ty holky budou mít problém to hodit na olympiádě. A taky to tak dopadlo. McKenzie nepostoupila do finále,“ zmínil Sekerák londýnskou vítězku, Australanku Littleovou, která skončila dvanáctá. „Haruka se posledních dvanáct dní soustředila jenom na olympiádu. Najednou přepnula. To ona umí, je prostě velký závodník.“

Kromě pěti medailí české výpravy, tak dorazí do země ještě jedno zlato. Kitagučiová se v pondělí s koučem vrací do Domažlic, kde se slavilo už od víkendu. „V kavárně byla promítačka, už na kvalifikaci přišli starosta i místostarosta. Synátor udělal plakáty, bylo to hezký,“ usmíval se Sekerák.

A vítat se bude i Sičaková, které na olympiádě ze čtrnácté příčky utekla kvalifikace do finále o 61 centimetrů. „I Petra předvedla perfektní výkon a konečně prodala to, na co má. Trošku jsme to připravili, dvakrát byla u psycholožky a pomohlo to,“ pochvaloval si Sekerák.

V Kitagučiové bude mít příští rok pod rukama tvář světového šampionátu, který se koná v Tokiu. „Musí si to srovnat v hlavě, tlak na ní bude neskutečný,“ předvídá Sekerák.