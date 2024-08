Saganova exmanželka přišla o práci v Monaku, ale... Netradiční byznys jí vydělává majlant!

Před několika dny obletěla Česko a Slovensko informace o bývalé manželce hvězdného cyklisty Petera Sagana (34) s tím, že přišla o práci manažerky v prostorách wellness uprostřed Monaka. Zoufat si ale rozhodně nemusí. Půvabná Slovenka totiž našla nový způsob, jak vydělávat kupu prachů! O co jde?

Měla úžasnou práci. Katarína Saganová, někdejší manželka slovenské hvězdy světové cyklistiky Petera Sagana, pracovala podle informací slovenského serveru Šport24 coby manažerka wellness centra v Monaku, kde žije se svým synem Marlonem. Prostory už ale nějakou dobu zejí prázdnotou a Katarína už zde není zaměstnaná.

„Společnost změnila koncept před dvěma, třemi měsíci. Má stejného majitele, sám tu pracuji 22 let, ale wellness nahoře je už asi čtyři měsíce prázdný. Takže jsem tu Katarínu dlouho neviděl. Před měsícem tu byla s mámou a jen jsme se pozdravily, to bylo všechno. Nemůžu vám říct víc,“ řekl jeden z manažerů pro zmíněný slovenský web. Že by se náhle ocitla v krizi? V jejím případě to rozhodně nehrozí.

Saganova ex totiž rychle přesedlala na rodinný byznys. Přesněji se jedná o výrobu zdravých produktů ze zázračné rostliny topinambur, která reguluje hladinu cukru v krvi či krevní tlak. V minulosti byl velkým propagátorem těchto produktů také Sagan. Právě on ještě v době, kdy spolu tvořili zamilovaný pár, výrazně přispěl k růstu popularity firmy.

V posledních letech ale rodině Kataríny obchody zrovna nekvetly. Podle údajů serveru FinStat byl podnik v několikatisícových ztrátách. V plusu byl naposledy před čtyřmi lety. Teď to ovšem vypadá, že nelehká situace by se mohla obrátit k lepšímu. Firma totiž za loňský rok měla čistý zisk ve výši 480 tisíc korun. Katarína nyní může čísla ještě navýšit.