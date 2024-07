Cyklistická hvězda Sagan o exmanželce: Prozradil důvod rozvodu!

Všechno jednou končí. I úctyhodná kariéra elitního cyklisty Petera Sagana (34), který ve svém oboru patří ke špičce. Nyní se slovenská ikona rozpovídala o své bývalé manželce Kataríně (36), se kterou není už šest let. Proč jejich manželství skončilo?

Nedávno ukončil Sagan svou kariéru v silniční cyklistice, která byla velmi bohatá na úspěchy, během etapového závodu Okolo Slovenska, kde se rozloučil se svými fanoušky. V rámci horské cyklistiky se pak loučil na republikovém šampionátu v Košicích, kde obsadil celkové druhé místo. „Na to, že jsem se těchto závodů zúčastnil už jen tak ze srandy, jsem velmi rád, že jsem se umístil na druhém místě,“ řekl Sagan pro slovenskou televizi STVR.

Za svůj životní úspěch ale označil něco zcela jiného. „Největším úspěchem je můj syn Marlon (6),“ konstatoval věhlasný sportovec ve Slovenském rozhlase. Toho má společně s exmanželkou Katarínou. Jejich manželství sice nevydrželo ani tři roky, ale i tak Sagan na adresu své bývalé lásky mluvil pozitivně. „Myslím si, že máme dobrý vztah. Když chci vidět syna, tak s tím nemá problém. Marlon chodí do školy v Monaku, takže když trávím čas tam, vidím ho každý den,“ přiblížil Peter podle slovenského deníku Nový Čas.

Zároveň prozradil příčinu rozpadu manželství, které s Katarínou uzavřeli na podzim roku 2015, ale skončilo už v červenci 2018. „Když jsme byli spolu, bylo to takové idealistické. Potom se to ale zvrtlo, začalo to skřípat a rozvedli jsme se,“ uvedl dvanáctinásobný vítěz etapy Tour de France. „Předtím jsem žil jen pro cyklistiku, teď mohu žít pro mou rodinu. Vždy je pro co žít,“ doplnil Sagan.