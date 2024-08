Šampion z LOH Dostál vzpomínal na školu: Jako student vyhrožoval!

Zkoušku dospělosti složil před více než deseti lety. Nově ale Josef Dostál (31) absolvoval i maturitu sportovní, z níž prospěl minulou sobotu na výbornou. A v plánu vyhrát olympijské zlato měl už tehdá v letech gymnazisty...

„Čeká mě zatím nejdůležitější školní zkouška a uvidíme, jak dál. Osobně bych se chtěl zapsat do dějin jako sportovní legenda, ale i do srdcí svých blízkých jako příjemný, skromný a hodný člověk,“ líčil Pepa Dostál ještě jako osmnáctiletý student prestižního pražského gymnázia v dopise »Čím budu«, kterým se po triumfu v Paříži pochlubil na sociálních sítích.

„Mohl bych tu psát o tom, že mým snem je vyhrát olympiádu, ale pak bych nabyl obrazu člověka, který se žene za výsledkem přes mrtvoly, a to já nejsem,“ doplnila dále dnes už opravdová sportovní legenda svého řemesla a vyzvala kantory i spolužáky: „Moje jméno si zapamatujte, protože o mně ještě uslyšíte, jmenuji se totiž JOSEF DOSTÁL.“

Sklidil ovoce

„Denní dřina jak ve škole, tak na tréninku se zúročila a přinesla bohaté ovoce do mého života,“ napsal Dostál. Co asi tehdy myslel tím ovocem? Že by samotné úspěšné zakončení středoškolské docházky, nebo snad její oslava, jako je tomu u študáků zvykem? To už je zapomenuto! Ale i v dnešních dnech má Josef a jeho nejbližší přátelé včetně snoubenky Anežky důvod k oslavám, vždyť se všichni těší z jeho úspěšně zakončené maturity z olympiády.