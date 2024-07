Rozvod slovenské hvězdy cyklistiky Sagana: Znepokojivé detaily! Čím se jeho ex živí?

Ne všechno je zlato, co se třpytí. Přesně tohle přísloví sedí na Petera Sagana (34). Slavný slovenský cyklista, který zaznamenal během kariéry řadu úspěchů a je čerstvě ve sportovním důchodu, před několika dny promluvil o rozvodu s exmanželkou Katarínou (36), se kterou prý nemá žádné spory. Nyní ale na povrch vypluly znepokojivé detaily, které měly odloučení zapříčinit! O co se jedná?

Šest let. Taková doba uplynula od rozvodu hvězdného cyklisty Petera Sagana a jeho bývalé manželky Kataríny, se kterou má syna Marlona (6). Pár dní zpět přiblížil veleúspěšný sportovec rozvod se svou někdejší láskou. „Když jsme byli spolu, bylo to takové idealistické. Potom se to ale zvrtlo, začalo to skřípat a rozvedli jsme se,“ citoval Sagana slovenský deník Nový Čas.

Trojnásobný mistr světa mimo jiné prozradil, že se svou exmanželkou mají po rozvodu dobrý vztah. Ne vždy tomu ale tak bylo. Podle informací serveru Šport24 to začalo v manželství drhnout nejen kvůli tomu, že byl Sagan často mimo domov kvůli závodům. Na vině byly prý i návaly vzteku ze strany dvanáctinásobného vítěze etapy Tour de France, které následně vedly k hádkám s Katarínou! I tohle má být jeden z důvodů, proč jejich manželství skončilo ani ne tři roky od svatby.

Byt v Monaku prodat nemůže

A jak nyní vlastně žije Saganova někdejší polovička? Bydlí v Monaku, přesněji v jejich prvním bytě uprostřed ráje luxusu. Proč nechal známý cyklista žít Katarínu v bytě, který si pořídil? V zemi má totiž platit zákon, podle kterého může dítě žít až do dovršení dospělosti v nemovitosti, ve které vyrůstalo. Pokud se exmanželé nedokážou dohodnout, nemovitost majitel nemůže prodat.

Žena po rozvodu navíc nemůže s dítětem jen tak odejít. „Nemůže dojít ke změně trvalého bydliště dětí, pokud s tím nesouhlasí oba rodiče. V opačném případě o žádosti rozhoduje soudce, který musí zohlednit řadu kritérií, z nichž nejdůležitější je zájem dítěte,“ řekla právnička Raphaëlle Svaraová pro web monacolife.net. A čím se Katarína živí? V současnosti pracuje v Monaku jako manažerka wellness prostorů v jedné z luxusních restaurací.