Super práce exmanželky hvězdného cyklisty Sagana: Šokující zvrat v Monaku!

Život obalený luxusem. Přesně ten má Katarína Saganová, bývalá manželka slavného slovenského cyklisty Petera Sagana (34), která žije v Monaku. Před několika týdny vyšlo najevo, čím se v ráji boháčů živí. Nyní ale přišel šokující zvrat ohledně jejího zaměstnání! Co přesně se stalo?

I přesto, že už s hvězdou světové cyklisty Peterem Saganem není ve svazku manželském více než šest let, stále žije v Monaku. Katarína Saganová zůstala v daňovém ráji společně se synem Marlonem, kde jsou oba evidentně šťastní v luxusním bytě, který si Sagan před lety pořídil. Na konci července prosákla na veřejnost informace ohledně zaměstnání Kataríny.

Slovenská média konkrétně uvedla, že dělá manažerku wellness prostorů v jedné z luxusních restaurací poblíž tamějšího přístavu, kde kotví lodě za stovky milionů korun. „Wellness zóna v Conscientiae se nachází v nejvyšším patře s vyhrazenými soukromými prostory, které si mohou pronajmout trenéři nebo profesionálové a o které je podle Kataríny Saganové, která tyto prostory spravuje, od jejich otevření v říjnu stále větší zájem,“ píše se na portálu news.mc.

Všechno je ale nyní zcela jinak! Podnik se totiž přejmenoval na Marius a jinak plné wellness prostory zely prázdnotou. „Společnost změnila koncept před dvěma, třemi měsíci. Má stejného majitele, sám tu pracuji 22 let, ale wellness nahoře je už asi čtyři měsíce prázdný. Takže jsem tu Katarínu dlouho neviděl. Před měsícem tu byla s mámou a jen jsme se pozdravili, to bylo všechno. Víc vám nemůžu říct,“ pověděl jeden z manažerů restaurace podle webu Šport24. Zdá se tedy, že bývalá láska trojnásobného mistra světa přišla o pracovní místo, které by jí mohl leckdo závidět.