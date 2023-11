Hvězdný slovenský cyklista Sagan a jeho exmanželka opět spolu: Láska k synovi!

I když spolu manželský pár netvoří už pět let, stále se jejich životní cesty protínají. Řeč je o legendě (nejen) slovenské cyklistiky Peteru Saganovi (33) a jeho exmanželce Kataríně (33). Společně je totiž spojuje jejich uzlíček štěstí v podobě syna Marlona (6). Toho vzala někdejší hvězda Tour de France nedávno na pódium.

Bez velkých skandálů a v dobrém. Přesně tak se v roce 2018 rozvedl Peter Sagan a jeho bývalá láska Katarína, kteří i přes konec manželství zůstali přáteli. Především i kvůli synovi Marlonovi. Nyní se jak exmanželka, tak milovaný syn objevili na Saganově závodě, konkrétně na charitativní akci Beking v Monte Carlu, kde si žilinský rodák v minulosti pořídil luxusní bydlení.

Sagan vzal svého synka nejdříve na dětskou trať, kde společně absolvovali závod s dalšími dětmi a hvězdnými cyklisty. O den později, kdy vyhrál hlavní závod, fandila Katarína společně s Marlonem v publiku. Po závodě si vzal Sagan svého potomka na pódium, kde vedle Tadeje Pogačara (25) a Marka Cavendishe (38) stříkal šampaňské. O pár chvil později Marlon pózoval s kyticí.

Kdyby veřejnost o jejich rozvodu nevěděla, tak to skoro působilo, jako by se Peter s Katarínou nikdy neodloučili. „Život nám přináší zkušenost, kterou si musíme projít. Všechno, co život přinese, připomíná svou nepředvídatelností hod mincí. Nemusíme se bát, na kterou stranu dopadne, protože vše, co se nám děje, se děje z nějakého důvodu,“ citoval slova Kataríny chvíli po rozvodu web slovenského deníku Nový Čas. „I když tomu možná nerozumíme, musíme věřit, že Bůh má s námi nejlepší úmysly,“ doplnila maminka Marlona, která aktuálně podniká s rostlinou topinambur.