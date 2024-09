Vzkaz plný bolesti legendy Jágra zesnulému parťákovi: Díky za vše, Johnny!

Hokejový svět se ne a ne se vzpamatovat z nenadálé smrti hvězdy Johnnyho Gaudreaua (†31). A Jaromíra Jágra (52) nevyjímaje. Kladenský šéf poslal klukovi s širokým úsměvem srdceryvný vzkaz do nebe.

Slavný americký útočník zemřel před pěti dny. Ve čtvrtek večer ho i s bratrem Matthewem (†29) zabil při jejich vyjížďce na kole opilý šofér. Víkendové veselky sestřičky Katie se její milovaní bráškové nedočkali. „Bohužel, život dokáže být někdy i neuvěřitelně krutý,“ posteskl si Jágr na Instagramu.

Byl to právě Gaudreau, kdo Jaromírovi ještě v dresu Calgary asistoval 9. listopadu 2017 u jeho poslední trefy v NHL. „Ano, byl to docela hezký gól. Ano, byla to krásná přihrávka především,“ vzpomínal smutný velikán.

A pak na adresu 175 cm vysokého zesnulého forvarda dodal: „Díky Johnny Gaudreau, že jsi tady byl a svými neuvěřitelnými výkony dal naději všem klukům, že i když nejsou největší a nejtěžší, mohou uspět na světové úrovni v NHL, tak jako jsi to dokázal ty. Upřímnou soustrast celé rodině.“