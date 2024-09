Smrt Jágrova parťáka Gaudreaua (†31): Srdcervoucí vzkaz manželky

Prožívali nejkrásnější období života, jediný okamžik jim ale všechno vzal. Manželka zesnulé hvězdy NHL Johnyho Gaudreaua (†31) teď zveřejnila bolestné sbohem.

Johny zemřel ve čtvrtek večer spolu se svým bratrem Matthewem, když se oba na kolech vraceli do domu jejich rodiny v Salemu v New Jersey. Během jízdy je srazil opilý řidič v autě. Do rodného domu se přitom Gaudreauovi sjeli kvůli svatbě své sestry Katie. Jen krátce před tragédií se konala zkouška v místním kostele, obřad měl následovat den poté.

Otřesená Johnyho manželka Meredith zvěřejnila tři dny po tragédii sérii dojemných vzkazů, v nichž se mísí obrovská bolest s bezbřehou láskou. „Děkuji za nejlepší roky mého života. Přestože jsem o tebe přišla, stále jsem ta nejšťastnější holka na světě, protože jsem byla tvoje. Tolik tě miluju. Byl jsi perfektní. Některé dny byly tak skvělé, že měl člověk pocit, že to ani nemůže být pravda. Miluju na tobě každou věc. Jsi můj navždy a nemůžu se dočkat, až budeme zase spolu," vzkázala svému manželovi do nebe a připomněla taky, že byl tím nejlepším otcem jejich dvou dětí, dvouleté Noa a půlročního Johnnyho.

Zvláštní vzpomínku pak věnovala jedinečnému vztahu obou bratrů. „John a Matty. Neslyšeli jste jedno jméno bez druhého. Vždy bok po boku, i když šlo o velká setkání. John byl mladší, ale k Mattymu vzhlížel a ve všem na něj spoléhal. A Matty tam byl vždy pro něj. Naprostí nejlepší přátelé a největší fanoušci jeden druhého, přestože jejich osobnosti byly úplně opačné. Každý chtěl být v jejich blízkosti, včetně mě. Jen bych nečinně seděla a pozorovala, jak si John užívá čas se svým bratrem," popsala, jak se oba bratři milovali.

Svému švagrovi, který s manželkou Madeline očekával za čtyři měsíce narození syna, pak také poslala do nebe vzkaz. „Matty, děkuji ti za to, že jsi miloval naše děti jako vlastní a byl jim úžasným strýčkem a kmotrem. Nemůžu se dočkat, až se stanu Trippovou tetou a tu poctu ti vrátím. Nevěřím, že by John dokázal bez tebe žít jediný den, tak se utěšuju vědomím, že jste v nebi spolu. Prosím dávej na Johna pozor, jak jsi to vždy dělal. Já mám Madeline a Trippa. Moc vás milujeme," napsala zdrcená Meredith k sérii fotografií obou bratrů. V komentářích pak na ni emotivně reagovala její těhotná švagrová: „Tohle miluju. Matty Johnyho obdivoval úplně stejně. Já mám tebe, Noau a Johnnyho."