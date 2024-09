Kacetl proti Pasta týmu jako ničitel: Pocta, nechtěl jsem dělat ostudu

Možná budete jediný brankář v historii exhibic, kterému se dá gratulovat. Přijímáte?

„Z pozice náhradníka jsem hlavně šťastný, že jsem se na takovou akci vůbec dostal. A musím říct, že asi poprvé v životě jsem si tady v O2 areně užil zápas.“ (usmívá se)

V čem to spočívá?

„Mohl jsem se podívat do hlediště, užít si neskutečnou atmosféru. Bylo něco skvělého tady hrát s hvězdami NHL, chytnout si pár puků proti Pastovi a samozřejmě od něj taky dostat krásný gól. Perfektní.“

Neuražte se, ale je vám jasné, že jste jako velmi dobře chytající gólman kazil exhibici?

„Snažil jsem se hlavně neudělat ostudu. Nejsem v exhibicích úplně zběhlý a měl jsem takový zvláštní pocit. Kolem mě taková spousta velkých hráčů... Ale snažil jsem si hlavně užít, že tady jsem s nimi. Chtěl jsem klukům pomoci, Ondra Pavelec skvěle načal první třetinku a já se snažil, abychom vyhráli. Kluci hráli dobře dozadu, tolik to neotevírali.“

Ano, to bylo na tenhle typ zápasu docela zvláštní. Oba týmy vážně chtěly vyhrát, žádné samostatné úniky na gólmana se nekonaly. Když šel Jaroslav Nedvěd na trestnou, byl vážně naštvaný, nehrál divadlo. Překvapil netradiční náboj?

„Ani ne, dopředu se říkalo, že jedeme naplno. Oba týmy opravdu šly na led s tím, že jdou vyhrát, nikdo si nešel zahrát. Červus, Pasta, Pleky... Oni to rvali na bránu, jak kdyby hráli ostrý zápas.“

Jaké bylo poprvé čelit dělovkám Davida Pastrňáka?

„Když to Pasta trefí? Pro brankáře je tedy nejhorší, že on dovede vyrobit dobrou střelu z úplně každé nahrávky. Ať mu jde kotouč správně, nebo ne zrovna ideálně, je to úplně jedno. Jednou mi to tam vymetl, že jsem musel jen uznat, že to byl prostě klasický a krásný gól Pasty.“

Kategorie nechytatelná?

„Jo, tohle musíte čekat leda dopředu, být včas v dráze střely a hráče trochu přečíst. Jinak není nárok. Jednou pak vystřelil na druhou stranu, kdy mi pomohla tyč. Střelu má fakt neskutečnou. Když natáhne, opravdu netušíte, kam vypálí.“

Překvapilo, že jste zastoupil Petra Mrázka. Vaše pozvánka do hvězdného souboru se semlela nějak divoce?

„Ne, všechno v klidu. Dozvěděl jsem se v úterý, že bych v sobotu mohl jet do Prahy, řekl mi to v Třinci trenér brankářů Jarda Kameš, pak mi volal agent pan Maršoun. Rozhodli jsme se hned během dne, že pojedu, aby se stihl vyrobit dres a všechno nachystat. Vážím si toho pozvání, je pocta být s tolika hvězdami v jedné kabině.“

Kromě vás vyrazil i Marek Mazanec. V Třinci se neděsili, že pouští na zápas do O2 areny oba své gólmany?

„Pan Moták za mnou byl a říkal, že slyšel, jak jedeme na nějaké juchuchu. Tak aby se to hlavně obešlo bez zranění. Připomněl, že jedeme oba dva, tak ať máme s kým hrát.“

Malér se žádný nestal, takže domů se vracíte s dobrou náladou?

„Jasně, zachytal jsem si navíc opravdu krásně. Sice je tady vždycky horko, což je na jednu stranu hrozný. Ale atmosféra byla úžasná, což vás děsně nakopne. No a když mě tam ještě něco trefilo, jedině plus.“

Už v minulé sezoně jsme zkoušeli Ondřeje Pavelce, jestli vás má na radaru i pro reprezentaci. Ještě to nevyšlo. Teď jste se mu předvedl slušně, navíc jako spoluhráč. To už nemá kam uhnout, ne?

(usměje se) „Jestli jsem se třeba o kousek zviditelnil, budu jedině rád. Ale jak to má být, tak to prostě bude.“