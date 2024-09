Voráček s Pastrňákem uctili památku hvězdy NHL Gaudreaua (†31): Bolestná slova o mrtvém parťákovi

Jakub Voráček (35) tvrdí, že humor nemá mít mantinely. Ale mezi prkny v O2 areně při exhibičním Zápase hvězd jeho týmu proti výběru Davida Pastrňáka (28) na chvíli legrace musela stranou: Kvůli pietě za hokejistu Johnyho Gaudreaua (†31).

Hvězdu Columbusu spolu s bratrem Matthewem (†29) sejmul doma v New Jersey opilý řidič, když se na kole vraceli z generálky na svatbu jejich sestry. Ta strašlivá zpráva zasáhla i do Česka, země mistrů světa. „Je to jedna z největších tragédií v historii hokeje,“ přešel úsměv jinak dobře naladěného »Vorase«, který při domácím šampionátu zazářil jako televizní spolukomentátor.

Proto srandamač pro Voráčkovu nadaci na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou, mezi jejichž dárce patří i střelec zlatého gólu a kapitán soupeře »Pasta«, začal minutou ticha. Tam, kde Američan odehrál poslední zápas, čtvrtfinále MS proti Česku (0:1). Z toho až mrazí…

»Voras« o mrtvém parťákovi: Pivo mu rozvázalo jazyk!

Jakube, jak jste reagoval na zprávy o smrti bratrů Gaudreauů?

„Nejdřív tomu nechcete ani věřit. Bral jsem to hlavně tak, že Johnny je táta od dvou malých dětí. Bohužel, každý to máme tam nahoře někde napsaný. No a Johnny s bráchou to měli takhle, což je děsný.“

Jiří Hrdina k tomu napsal, že nevíte dny ani hodiny a že si má člověk užívat života.

„Strašně lehce se to řekne, pak hůř praktikuje, ale tak to je. Některé prkotiny řešit musíte, ale měli byste mít v životě radosti co nejvíc. Nikdy nevíte, co vás potká.“

Vy jste potkal Gaudreaua v Columbusu. Jaký byl?

„Tichý kluk. Ale dali jste si s ním dvě piva a jazyk se mu rozvázal. Výborná rodina, všichni, fakt. Je to hrozná ztráta… Jasně, jednak pro fanoušky, pro hokej, ale i pro obyčejný život.“