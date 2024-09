Jiříček o kontroverzi i MS v Praze, kam ho Columbus nepustil: Mrzelo mě to

Na konci ledna způsobil velké haló, když veřejně vystoupil proti svým nadřízeným kvůli opakovaným sesunům z NHL na farmu. David Jiříček v rozhovoru pro The Athletic vylíčil, že se svými šéfy nesouhlasí. Taky jim to řekl. Tenhle „vnitropodnikový“ incident měl podle všeho dohru i v tom, že na české poměry extrémně talentovaný bek nedostal od klubu zelenou k účasti na MS v Praze, ačkoli Blue Jackets měli dávno po sezoně. „Mrzelo mě to,“ netají 20letý defenzivní stožár.

Pozitivní signál pro Davida Jiříčka spočívá v tom, že majitel Blue Jackets po sezoně propustil generálního manažera Jarma Kekäläinena i kouče Pascala Vincenta. Místo nich byl do rolí obracečů nedůstojného postavení týmu v NHL najat protřelý tandem GM Don Waddell a trenér Dean Evason. Ti záhy vyhlásili, že začíná mobilizace a konec starých (ne)pořádků.

Do toho však přišlo obrovské neštěstí v podobě smrti útočníka Johnnyho Gaudreaua a těžko odhadovat, jaký dopad to na klub bude mít. Jeho vedení na hráče apelovalo, aby se do médií k tragické události nevyjadřovali. Proto se rozhovor Sportu se stříbrným obráncem z MS dvacítek 2023, jenž probíhal ještě před fatální nehodou americké hvězdy, týká pouze hokejových záležitostí. „Nesmíme o tom mluvit,“ řekl k tomu Jiříček během neděle.

Co říkáte posezonním změnám v Columbusu, kdy se vyměnili klíčoví lidé? Může to znamenat nástup nové éry?

„Uvidíme. Každopádně já půjdu do sezony stejně jako minulý rok. V tomhle směru se pro mě nic nezměnilo. Ale určitě se budu chtít novým trenérům zalíbit, to samé novému managementu.“

A máte nějaký dojem z nástupců klíčových pozic? Jde o zkušené bardy.

„Souhlasím. Důležité bude, aby si všechno co nejdřív sedlo. Teď je brzy, abych vám řekl, jak to asi bude vypadat. Půjdu do toho pokorně, ale na maximum, naplno. A uvidí se, co z toho vyplyne.“

Vaše očekávání jsou zřejmá: udělat v kempu první tým a zůstat v něm až do konce sezony. Sedí to?

„Hrát NHL je určitě můj cíl. Zároveň musím brát, že v týmu jsou výborní hráči, nebude jednoduché se do prvního mužstva probojovat. Ale jak jsem řekl, dám do toho všechno a doufám, že to vyjde.“

A pokud ne?

„Tak bohužel, nic se neděje. Já hlavně doufám, že toho v NHL odehraju víc než minule.“

Bavil jste se s novým vedením?

„Ještě ne. Asi až přímo na kempu. Popravdě ani nevím, co by mi teď říkali. Beru to tak, že máme mezi sebou čistý stůl, a půjdu po tom po hlavě. Chci je