Vousatá posila rudých Cobbaut je čerstvý táta: Démon a sexy mamka

Říká se: „Koupili ho i s chlupama.“ V případě Sparty při kaufu zadáka Eliase Cobbauta (26) z italské Parmy údajně »za hubičku« to pasuje jako zadnice na hrnec. Takhle…

Přišel nachlapený do výšky 198 centimetrů a s mohutným bohatýrským porostem na tvářích, jaký nenosí ani jeden plejer v kádru rudých. Ví, že figura a drsná vizáž jsou jeho zbroj a k bradýři se v Česku zřejmě jen tak nechystá.

„Že vypadám jako tvrďák? Tomu asi pomáhají moje vousy. Je pravda, že na hřišti jsem trochu démon, ale mimo něj jsem přátelský, společenský fajn kluk.“ Tak pravil historicky první Belgičan v kádru Letenských Cobbaut po podpisu víceletého kontraktu s direktorem Sparty Tomášem Rosickým (43).

»Rosa« při veselém prohánění pera po smlouvě věděl, že bere Vláma původem z Mechelenu Eliase (v minulé sezoně tam hostoval) i s jeho zlatíčky. S tuze sexy manželkou Lotte a jejich dcerkou Louén, která k nevýslovnému štěstí rodičů spatřila světlo světa před necelým měsícem 8. srpna. „Je to zkušený stoper. Svou herní typologií a fyzickými parametry by měl dobře zapadnout do našeho stylu,“ popsal svého novice Cobbauta Rosický.