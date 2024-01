Dámy, pozor! Češi odložili i »podprsenky«: Erotika v popelnici!

Do startu fotbalové ligy zbývá 12 dnů a sparťani odkryli, jak na tom jsou. Úplně. Vítězí na hřišti – už 9x v řadě, otužují se a ke všemu jsou opálení… Třeba zvítězí i v očích fanynek, však se na ty »kluky « z Letné podívejte!

Počasí na jihu Španělska je jako obrázek, a byť teplota šplhá jen ke dvacítce, po sportovním výkonu to chce zchladit. Na to mají sparťani v Marbelle zařízení prosté a svými rozměry praktické: Kromě kádí využívají také popelnice s ledovou vodou.

Manekýn

V té pózuje třeba Karabec, který s pohledem upřeným do dáli vypadá jako zasněný manekýn. Solbakken se smočil, aniž by sundal GPS vestu, typickou fotbalovou »podprsenku «, triko si nechal i Sörensen. To Češi stydliví nejsou!

Těch pár relaxačních fotek zapadlo do dění v současné Spartě, kde panuje pohoda. Hráči se dokonce na chvíli proměnili v diváky a sledovali zápas realizačního týmu, za který nastoupil i trenér Priske a v bráně sportovní ředitel Rosický. Veget neměl jen kapitán Krejčí, jenž duel pískal.

Ligu vykopnou rudí 10. února od 15:00 v Karviné. A že se otužují, se jim v našich podmínkách může tuze hodit.