Sparta proti vášni i penězům. Priske věří, expert dává za vzor Slavii

Překonat obra, který třese zbraněmi, o jakých se Spartě (zatím) může jen zdát. Český mistr se v boji o osmifinále Evropské ligy ve čtvrtek ve studeném a zamračeném Istanbulu poměří s místní modlou, s Galatasaray. „Je to Champions League tým. Jejich vášeň pro fotbal je neuvěřitelná,“ uznává protivníka Brian Priske, trenér Sparty. „Zároveň vím, co v nás je. Můžeme uhrát dobrý výsledek. Jsou favorit, ale je to padesát na padesát,“ myslí na jeho udolání. Jde o to, zda mu v jeho plánech pomůže už v prvním zápase křídelník Lukáš Haraslín.

Tenhle kotel bude plný, bude hrozit. Den před zápasem není, přesto z něj sálá síla. Sytě žlutočervené barvy, dvaapadesát tisíc sedaček, toť moc, kterou tak zhusta využívá tým Galatasaray.

„Sparta bude hrát v pekelné atmosféře. Když se rozjedou fanoušci na tribunách, hráči Galatasaraye jsou na domácí půdě jako nezastavitelná monstra,“ říká turecký novinář Muhammet Duman.

„V našich genech je úspěch,“ pronese trenér Okan Buruk hrozivě.

Jak složitý sok Spartu čeká, se dá demonstrovat několika čísly. Zatímco rozpočet Sparty je nějakých 750 milionů korun, Turci se dostanou na 2,5 miliardy. Na platech vydá organizace z Istanbulu 1,8 miliardy, Sparta podle výroční zprávy vyplatila v minulém roce hráčům a realizačním týmům necelých 400 milionů. Mauro Icardi nejlépe placený hráč mužstva, si sám přijde na čtvrt miliardy...

Vemte si i další jména vedle Icardiho: Wilfried Zaha, Dries Mertens, Kerem Demirbay, Fernando Muslera. Pane jo! „Jejich individuální kvalita je neuvěřitelná,“ glosuje Brian Priske.

Navíc jede celý klub na vlně. Naposledy prohrál v prosinci s FC Kodaň v Lize mistrů, ale pak zvládl ve dvanácti utkáních osm vítězství a čtyři remízy. Na svém stadionu padl v této sezoně jen jednou z jedenadvaceti zápasů - a to s Bayernem.

„Nálada je přímo dokonalá. Ke všemu Fenerbahce v uplynulém duelu jen remizovalo s Alanyasporem, takže Galatasaray vede tureckou ligu. Všichni z klubu věří tomu, že ji vyhraje, takže všechno jako by bylo zalité sluncem,“ vykládá žurnalista Duman.

Obavy z tempa

Ale pozor, Sparta je na tom přece podobně. Také ona žije v pozitivních časech, po letech brala titul, pod Priskem se herně blíží k evropským standardům.

„Jen musí vydržet na evropské scéně hrát tempo fotbal jako Slavia. Na podzim to ne vždy dokázala. Kdyby se jí to nedařilo, viděl bych Galatasaray favorita. Koukám na Leverkusen a to je totální fotbal! Deset lidí v brutálních sprintech nahoru, dolů, čísla jdou do extrémů,“ upozorňuje expert deníku Sport David Kobylík.

„Toho Sparta nebyla v minulosti schopná, na podzim ukázala náznaky, ale po zimě je pro mě otázka, jak bude vyladěna na jiný fotbal než v Česku. V Karviné si to neosahala, v Istanbulu to bude jiná jízda. Pokud vydrží hrát tempo fotbal, má šanci,“ doplňuje.

I kvůli tomu zvolili Letenští ostrou přípravu. Kodaň, Puskás Akadéma, Bodö/Glimt, Malmö. „Brian mi řekl: Sežeň co nejlepší soupeře,“ usmál se sportovní ředitel Tomáš Rosický. Plán to byl zřejmý, mužstvo by mělo být nachystáno na evropský level.

Vedle něj se bude muset vypořádat také s prostředím, které bývalý stoper Sparty či místního Besiktase Tomáš Zápotočný označil jako masakr. Atmosféra bude nenávistná, nepříjemná, nepřející. A to v levelu, který v Česku mužstvo nepozná. „Atmosféra bude úžasná, ale fotbal je o dobrých rozhodnutích, proto je nutné zůstat klidný,“ vyzývá Priske.

Není zřejmé, zda do základní sestavy vyšle Lukáše Haraslína. Křídelník prakticky celou přípravu léčil kotník v sobotu nebyl při ligovém zápase ani na lavici.