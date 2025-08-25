Rutta se po osmi letech v NHL vrací do Evropy. Mistr světa bude hrát ve Švýcarsku
Dřívější spekulace se potvrdily. Zlatý hoch se po osmi letech v zámoří vrací do Evropy. Jan Rutta přes léto se stihl oženit, s dalšími hráči trénoval v Říčanech a vyhlížel nové angažmá. Už minulý týden probleskla informace švýcarského deníku Blick, že se 35letý obránce dohodne se Ženevou. Mistr světa z loňského šampionátu v Praze byl tehdy klub osobně navštívit, dnes elitní celek jeho příchod oficiálně oznámili. Podepsal smlouvu na dva roky.
Koncem června mu skončil kontrakt se San Jose Sharks. Jak Rutta nezastíral, že by ještě rád pokračoval v NHL. V ní vystřídal rodák z Písku čtyři kluby. Hrál za Chicago, Tampu Bay, Pittsburgh a Sharks. S Lightning získal letech 2020 a 2021 získal Stanley Cup, v základní části NHL sehrál 417 zápas, v play off dalších 49. Zdá se, že na těchto číslech se zřejmě zastaví.
Jako volný hráč čekal na případnou nabídku do poslední chvíle. Ženeva o Ruttu jevila velký zájem dlouhodobě a byla trpělivá. „Je to tým, který šlape a má velké ambice. Do obrany ho chtěli jako praváka, “ sdělil deníku Sport jeho český agent Michal Sivek.
Tým Servette Ženeva má stoletou tradici, ale vůbec první titul získal v sezoně 2022/23. V minulém ročníku zvítězil v Champions League, ale ve švýcarské soutěži nepostoupil do play off. Rutta svůj další krok zvažoval s výhledem na nadcházející olympijské hry i z rodinných důvodů, protože má malého syna.
Trenérem bude jeho bývalý spoluhráč
Minulá sezóna byla pro mistra světa z Prahy 2024 náročná. Potýkal se s několika zraněními, a když nastoupil za San Jose, hrál často ve třetí obranné dvojici. V 54 zápasech za Sharks si připsal 3 góly a šest asistencí, na ledě strávil v průměru něco přes 17 minut. Pravidelně však hrál oslabení.
Na zkoušku do některého z týmů NHL jít nechtěl, kontraktu se nedočkal. Smlouva ve špičkovém švýcarském týmu se jeví jako nejlepší volba. V Servette působí reprezentanti jako Vincent Praplan nebo finalista letošního mistrovství světa, obránce Tim Berni.
Pro nadcházející sezónu měl tým Servette pod smlouvou sedm zahraničních hráčů, jednoho obránce a sedm útočníků, z toho čtyři Finy. Kanadský útočník Jason Akeson by měl po sňatku se Švýcarkou v září obdržet občanství. Sedmé místo na soupisce pro hráče z ciziny tak může zaplnit Rutta.
V jeho případě se spekulovalo rovněž o zájmu z extraligy, nejvíc bylo Ruttovo jméno spojováno se Spartou. Vytáhlý bek naposledy hrál v české soutěži v ročníku 2016/17 za Chomutov, odkud se ve 27 letech propracoval do reprezentace a posléze do NHL.
V Ženevě bude Rutta třetím veteránem NHL, který letos tým posílil. Už dřív klub podepsal dva zkušené importy na křídlo. Fin Jesse Puljujärvi hrál za Edmonton, Pittsburgh a Floridu. Američan Jimmy Vesey strávil v NHL devět sezon. Z nich šest nastupoval za New York Rangers, končil v Coloradu. Švýcarský klub se v jednu dobu zajímal rovněž o Jakuba Vránu.
Tým Servette vede Yorick Treille, s nímž se Rutta potkal během sezony 2012/13 v Chomutově. Bývalý francouzský reprezentant v Ženevě trénuje tři sezony. Začínal jako asistent, na pozici hlavního kouče povýšil během minulého ročníku. Jedním z jeho pobočníků je bývalý skvělý útočník Ville Peltonen.
„Jsme rádi, že jsme s Janem mohli optimálně zaplnit profil, jaký jsme hledali, tedy fyzicky silného a zkušeného obránce, který umí hrát na obě strany. Na svou výšku má velmi dobrý pohyb a bruslení, můžeme ho nasadit do jakékoli situace, zvládne velké vytížení. Už toho dost vyhrál a stane se klíčovou součástí naší týmové kultury. Navíc díky své pracovní morálce bude vzorem pro naše mladé obránce,“ uvedl sportovní manažer Marc Gautschi.