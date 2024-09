Exsparťan Priske je ve Feyenoordu pod palbou: Kolečko z cirkusu!

Na Letné byl skoro až za boha, jenže po vymodleném odchodu mu ve Feyenoordu pšenka zrovna nekvete. Exsparťanský trenér Brian Priske (47) tam čelí zlobě fanoušků!

Vstup do nizozemské ligy mu totiž vůbec nevyšel. Klub z Rotterdamu vyhrál jediný ze čtyř zápasů a na vedoucí PSV Eindhoven ztrácí už devět bodů! Hlasitý pískot se na Priskeho družinu snášel i po poslední plichtě 2:2 v Groningenu, kde Feyenoord ztratil dvougólový náskok. Kromě výkonu to ale od fanoušků schytal hlavně za pozápasové kolečko!

Priske ho po obdobně mizerném úvodu zavedl už na Spartě, jenže teď poznává, že publikum z drsného přístavního města je o poznání náročnější... „Příznivci Feyenoordu jsou alergičtí na nesmysly. A proto je jim tohle kolečko – připomínající mentorování malých kluků – trnem v oku,“ píše list AD. Samotní fandové jdou na sociálních sítích ještě dál. Výraz jako »kolečko z cirkusu« patří mezi ty, které lze ještě otisknout...

Respekt na 110 %

Priske si ovšem za svým výmyslem stojí. „Takhle prostě pracuju s týmem! Mám rád, když mohu promluvit ke všem hráčům najednou, což je možné jen takhle po závěrečném hvizdu. Pak už máme každý mediální povinnosti,“ snažil se to vysvětlit nasupeným fanouškům.

„Přitom já je respektuji na 110 procent! Možná na to nejsou zvyklí, ale tohle je moje cesta, jak z mančaftu vymáčknout to nejlepší,“ tvrdí dánský kouč. Ve Spartě to Priskemu nakonec hned první sezonu vyšlo. Co ale ve Feyenoordu, kde už početná grupa volá po jeho konci?