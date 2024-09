Priske po další ztrátě čelí kritice fanoušků: Vše se hroutí, vyhoďte ho!

Priskeho start přitom nebyl špatný. V prvním soutěžním zápase pod vedením dánského kouče Feyenoord slavil po penaltách proti PSV zisk nizozemského superpoháru.

Jenže pak přišla liga, a to už je úplně jiný příběh. V úvodních čtyřech kolech sice tým bývalého trenéra Sparty neprohrál, výhru ale vybojoval jen proti Zwolle. Další tři utkání totiž skončila remízou.

A stejně dopadl i poslední zápas proti Groningenu. Feyenoord přitom na půdě soupeře až do 80. minuty vedl 2:0. Jenže pak udeřil střídající Brynjolfur Willumson, který v 81. minutě nejdříve snížil, a v první minutě nastavení pro svůj tým vybojoval cenný bod.

Po další remíze už některým fanouškům došla trpělivost. „S Feyenoordem je konec. Odešel Arne (Slot) a přišel Priske. Tomu říkám změna, vyhoďte ho,“ zlobil se příznivec červenobílého klubu. „Všechno, co tu Arne vybudoval, se hroutí. V Priskeho jsem měl opravdovou důvěru, ale pomalu ji ztrácím. Herní projev nemá vůbec žádnou strukturu, není tam žádný plán. Jestli to takhle půjde dál, bude to hodně těžká sezona,“ napsal další.

Hned po finálním hvizdu v Groningenu Priske svolal celý tým do středového kruhu, stejně jako to dělával už ve Spartě. A ani v Nizozemsku se tento rituál nevyhnul posměchu. „Naštěstí si hráči po zápase na hřišti popovídali. Teď už bude všechno v pořádku,“ glosoval situaci jeden z fanoušků.

„Měli jsme vyhrát. Když deset minut před koncem vedete o dva góly, musíte urvat tři body,“ hodnotil Priske ztracené utkání pro klubový web. „Je jasné, že je před námi ještě spousta práce, to bylo evidentní i nyní. Máme dost nových hráčů, sehrát se bude chvíli trvat. Zranění, která nás trápí, a další, která se k nim teď přidala, nám to hodně ztěžují,“ vysvětloval bývalý šéf sparťanské střídačky.

Další ligový nezdar musí jeho tým co nejrychleji hodit za hlavu. Už ve čtvrtek totiž Feyenoord čeká utkání Ligy mistrů proti silnému Leverkusenu. „Určitě by bylo skvělé vstoupit do evropských pohárů s dobrým výsledkem za zády. To se nám však nepovedlo. Proti Leverkusenu to ale bude jiný zápas. Nemyslím si, že bychom byli favority, to může být aspekt, který trochu pozmění momentum,“ řekl Priske.