V rázovitém Bulharsku mají ty pohyby obráceně. Takže, když se jich zeptáte, jestli Slavia Praha vyhraje Evropskou ligu, zakývají hlavou do stran, jako že ne, ale znamená to ano.

Červenobílý válec, který o víkendu impozantně přejel Plzeň 3:0, se v prvním ligové fáze Evropské ligy valí k Černému moři na bulharský Ludogorec Razgrad. Jako žhavý aspirant na zisk trofeje a tím pádem i prémie bezmála 550 milionů korun ze sejfu UEFA.

Specializovaný internetový účet Football Meets Data dává sešívaným šanci na celkový triumf 6 %, přičemž před ní má větší cifru jen pět mančaftů ze všech šestatřiceti. Giganti jako Tottenham, AS Řím, Manchester United. No a Razgrad se krčí na 33. příčce s údajem 0,2 %.

K počítačovému modulu FMD sedí i názor kouče rozdrcených Západočechů. „Slavia je teď na úrovni absolutní evropské intenzity. Podle mě je to mužstvo, které udělá v Evropské lize opravdu velký výsledek. Jsou to habáni. Měli jsme s tím problémy, ale s tím bude mít problémy každý,“ prohlásil Miroslav Koubek (73) v rozhovoru pro iDnes.cz, jehož tým to má u FMD naději 1 %.

No a krajní univerzál z Edenu David Douděra (26) se úsměvem roli favorita nevyhýbá: „Speaker na tribuně Sever řekl, že naším cílem je Evropskou ligu vyhrát. Proč ne? Jsme tady schopni porazit každého,“ usmál se krajní univerzál.