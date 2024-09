Sešívka Chorý poprvé proti Plzni. Narazí na kamarády i nepřátele

Láska vyhasla. Tomáš Chorý (29) mu »zahnul« se Slavií. Elitní duo se rozpadlo, přesto je Pavel Šulc (23), který ve Viktorii zůstal, nyní asi nejlepším hráčem fotbalové ligy. Kdo se bude smát po duelu Slavia – Plzeň (19:00)?

Vzájemně si servírovali lahůdky v plzeňském dresu, teď si půjdou po krku. Šéf Viktorie Šádek Chorému po odchodu do Slavie ani nezvedl telefon, byl naštvaný. „Ale s některými kluky si píšeme, i se Šulcíkem,“ popsal »lásku po rozchodu« Chorý. „Z legrace jsem ho na reprezentačním srazu přemlouval, ať jde za mnou do Edenu,“ vtipkoval.

„Momentálně Šulce považuji za nejlepšího hráče, který běhá po českých trávnících. Je ve skvělé formě,“ vyzdvihuje svého umělce kouč Plzně Miroslav Koubek. To bijec Chorý se ve Slavii už uhnízdil, protesty části fanoušků skoro utišil dvěma góly do sítě Unionu SG a prvním ligovým proti Pardubicím „Tohle ovšem bude pro Chorého hodně náročný zápas,“ tuší trenér Slavie Jindřich Trpišovský a dodává: „ Jsem každopádně rád, že nastoupí v našem dresu.“

Pro Chorého je tu ale varování tři roky staré, když před ním po stejné ose zamířil do Edenu Michael Krmenčík. „Pamatuju si, jaké pro něj bylo, když za nás proti Plzni hrál poprvé,“ řekl trenér Trpišovský. On totiž dal Viktorii, svému bývalému klubu, gól a slavil ho jako utržený ze řetězu. Pak v euforii opakoval po fanoušcích buranský pokřik »Zku*vená Plzeň«, načež ho na západě odepsali. „Je to jeho svědomí,“ podotkl tehdy i málomluvný trenér Michal Bílek. Jakkoli jsou cesty Krmenčíka a Chorého podobné, Tomáš se od toho distancuje: „Případ Krmenčík je přece něco jiného, já píšu svůj příběh,“