Legendární Michael Schumacher na svatbě dcery: Jak komunikuje?!

Viděl ji kráčet k oltáři? Zpráva o svatbě milované dcery Michaela Schumachera Ginny (27) obletěla svět a pochopitelně potěšila fanoušky. Vyvolala ale také celou řadu otázek. Jakým způsobem se fenomenální závodník, jehož zdravotní stav je opředen tajemstvím, celého aktu účastnil? A jak se svým okolím komunikuje?

U Schumacherových se posledních bezmála 11 let vše točí kolem zachování tajemství o skutečném zdravotním stavu legendy Formule 1. Pro Ginnu a jejího partnera tak bylo velmi složité rozhodnout se, kde a v jaké podobě veselku uspořádají.

Nakonec kvůli zachování soukromí vybrali sídlo na Mallorce, které rodina koupila v roce 2017 za 730 milionů korun. Pečlivě také volili hosty a personál, nechtěli riskovat, že někdo vynese, jak na tom Michael je. Podle deníku Bild byli z toho důvodu všichni po příchodu do rezidence požádáni, aby odevzdali své mobilní telefony. Nikdo tak nemohl z akce, ani uvnitř domu, jehož zařízení se v některých místnostech podobá nemocnici, pořizovat žádné záběry.

Od roku 2013, kdy Schumacher po tragické nehodě při lyžování upadl do komatu, je to vůbec poprvé, kdy se nějakým způsobem objevil »na veřejnosti«, byť se jednalo o přísně střeženou, soukromou akci. Světová média, ovšem bez odvolání na konkrétní zdroj, soudí, že Michael byl dceřina velkého dne přímým svědkem.

A britský list Daily Mail se v té souvislosti pokusil rekonstruovat, co se ví o způsobu, jakým s okolím komunikuje. Připomněl, že byl bývalý závodník po úrazu uveden do umělého spánku a fanoušci se dlouhé měsíce obávali nejhoršího. Zpráva nesoucí určitou naději se objevila až po necelém roce: již není v komatu a má před sebou dlouhou rehabilitační fázi.

Z množství spekulací v pozdějších letech bylo zřejmě nejzásadnější tvrzení bývalé manželky bosse formule 1 Flavia Briatoreho. "Michael nemluví, komunikuje očima. Navštěhovat ho mohou jen tři lidé a já vím, kteří to jsou," pustila si pusu na špacír.

Její tvrzení před dvěma lety do určité míry potvrdil Schumacherův syn Mick. "Myslím, že si já a táta teď rozumíme jiným způsobem," řekl v dokumentu společnosti Netflix.

Poslední nový střípek se k fanouškům dostal loni, když vyšlo najevo, že Schumachera nechali odborníci v rámci speciální terapie vozit ve sporťáku, aby tak v jeho mozku aktivovali centra, která využíval většinu života jako pilot formule.

Několikrát o jeho stavu promluvil také bývalý šéf Ferrari Jean Todt. "Michael je stále tu, takže mi nechybí. Ale není to prostě ten Michael, kterým býval. Je jiný a je o něj fantasticky postaráno díky manželce a dětem, kteří ho chrání. Jeho život je teď jiný a já mám to privilegium s ním trávit čas. To je vše, co se o tom dá říct. Osud mu bohužel před deseti lety zasadil krutou ránu. Už to není ten Michael, kterého jsme znali z Formule 1," řekl.

Vše ale nasvědčuje tomu, že Michaelova žena Corinna kvůli dceřině svatbě z tvrdého embarga slevila a hradba, kterou kolem nemocného manžela vystavěla už není tak nepropustná jako dřív...