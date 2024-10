Krutý příběh hrdiny Sparty Kaana Kairinena: Deprese a myšlenky na sebevraždu!

Přímák, který obletěl svět: I Messi by záviděl! Debata zaměstnanců MHPAreny ve Stuttgartu pod vinglem brány: „Hele, fakt tam není ani nitka pavučiny.“ O to, aby tam nebyla, se postaral špílmachr Sparty Kairinen. Finova levačka v nenávistné kulise domácích kotelníků otřela balon o tyč v šíbenici! Tak nějak kopali trestňáky mistři tohoto řemesla Rivelino, Beckham či Pirlo. V úterý večer byl Kairinen mezi nejvyhledávanějšími hráči na specializovaném webu transfermarkt. com. »Křoví« mu tam dělali Messi, Ronaldo, Mbappé, Haaland i Neymar. Video s jeho výstavní trefou obletělo svět a zbořilo internet. Fajnšmekři se jím na sociálních sítích kochali do omrzení. „Vyčistil to slušně. Myslím, že v tom rohu branky už žádní pavouci nezbyli,“ chechtal se kouč rudých Lars Friis (48). Němci už z toho takový plezír neměli, leč museli uznat, že to byl Finův brilantní kousek. „Nenechal se vyrušit pískáním a senzačně vypálil. Gólman byl bez šance,“ žasnul deník Bild. „Nadýchaná střela, gól z říše snů,“ zabrnkal na stejně obdivnou strunu portál kicker.de. „I Messi by byl na takový přímák hrdý!“ smekla dokonce americká televize CBS. No a rozzářený autor uměleckého fotbalového díla Kaan Kairinen s cukajícími koutky úst pronesl: „Hezčí gól jsem nikdy nedal. Každé dítě sní o tom, že jednou takhle trefí přímák. Budu si to pamatovat do konce života.“