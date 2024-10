Srdcervoucí odhalení po svatbě Schumacherovy dcery: Proč nepozvali Michaelova nejlepšího přítele?

Jednalo se o jeden z největších momentů jejího života. Gina Schumacherová (27), dcera legendárního závodníka formule 1 Michaela Schumachera (55), se v sobotu 28. září vdala za svou lásku Iana Bethkeho. Na svatbě ale chyběla minimálně jedna významná osoba ze Schumacherova života. Konkrétně jeho někdejší manažer Willi Weber (82), který nyní odhalil, proč tomu tak bylo. Důvod je opravdu bolestivý!

Během hvězdné kariéry Michaela Schumachera, který před necelými jedenácti lety utrpěl těžký úraz při lyžování, měli k sobě blízko, navíc mu pomohl stát se jedním z nejlépe vydělávajících sportovců na světě. Přesto ale nebyl pozván na přepychovou svatbu Schumacherovy dcery Giny. Řeč je o Willim Weberovi, někdejším manažerovi sedminásobného šampiona F1.

„Nebyl jsem pozván, ale na svatbu bych nešel ani v případě, kdybych pozvánku dostal. Můj zdravotní stav momentálně není dobrý. Nechtěl bych letět na Mallorcu,“ prozradil Weber pro německý deník Bild.

Ginin velký den v něm vyvolal celou řadu velmi bolestných vzpomínek. „Michael byl jeden z mých nejlepších přátel, něco jako syn, kterého jsem nikdy neměl. Nikdo pořádně neví, co s ním dnes je, a ani já to nebudu nijak blíže komentovat. Od jeho nehody jsem nemluvil ani s Ginou, už jsem si kvůli tomu všemu, co následovalo po jeho úrazu, vytrpěl dost," vysvětlil.

Pro Michaelovu dceru měl ale jen slova podpory. „Přeji jí hodně štěstí. Doufám, že našla toho pravého, to je vždycky důležité. Doufám, že všechno dobře dopadne a že bude šťastná,“ vzkázal.

Snažil se také rozptýlit obavy, které vyvolal slovy o svém zdraví. „Vždycky říkám, že by to mohlo být lepší, ale také by to mohlo být horší. Jsem v pohodě. Stále jsem naživu, můžu chodit, jíst i pít,“ popsal Weber svou současnou situaci. „Co víc chcete? Život je krásný. Jen musíte svůj čas trávit s těmi správnými lidmi,“ dodal na závěr.