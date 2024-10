Velké neštěstí mladé cyklistky (†18): Nejasnosti kolem tragické smrti!

Úmrtí, které provází hned několik nezodpovězených otázek. To je případ Muriel Furrerové (†18), švýcarské cyklistky, která ke konci září zahynula během juniorského závodu na mistrovství světa. Jaké nejasnosti tuhle zdrcující událost provázejí?

Až několik desítek minut. Tak dlouho měla čekat na pomoc juniorská cyklistka Muriel Furrerová, která tragicky zemřela na následky těžkého poranění hlavy, které si přivodila vlivem pádu na juniorském MS konaném v Curychu.

Své k tomu řekl prezident Mezinárodní cyklistické unie (UCI) David Lappartient (51), byť toho moc neprozradil. „Nemůžu to komentovat, protože policie případ stále vyšetřuje. To je její práce, takže nemůžu odpovídat. Může to chvíli trvat, ale respektujeme práci policie,“ uvedl Lappartient na sobotní tiskové konferenci.

UCI například ještě do dnešního dne nezveřejnila, jakým způsobem nebo kde přesně k nehodě Furrerové došlo. Jednu z možností nabídl švýcarský list Blick, který napsal, že mladá závodnice spadla v pátek kolem 11. hodiny za silného lijáku. Web cyclingnews.com zase přišel s informací, že bezvládně ležící Furrerové si v lese u vozovky zkrátka desítky minut nikdo nevšiml.

GPS sledovač hlavně pro televizi

A co záchranáři? Ti měli s vrtulníkem vyrazit na místo nehody z nedaleké nemocnice v Dübendorfu téměř dvě hodiny po pádu sportovkyně. Konkrétně ve 12:52 hodin, přičemž na místě byli o čtyři minuty později. Další otázka vyvstala nad GPS trackerem, který měla Furrerová zabudovaný přímo v kole. Mohli ji podle toho najít mnohem dřív? „Informace ze sledovače se používají především pro televizní zpravodajství,“ vyloučil tuhle možnost sportovní ředitel MS Olivier Senn.

V úvahu nepřipadala ani pomoc díky rádiové komunikaci. Ta je totiž zakázána na světovém i evropském šampionátu. Kromě toho není povolena ani na olympijských hrách. „Nechci, aby se tahle nehoda zneužila k diskuzi o rádiu. Je příliš brzy vyhodnocovat, jestli bychom ji s rádiem zachránili dříve, nebo ne,“ odsekl Lappartient. Dozvíme se v budoucích dnech celou pravdu ohledně úmrtí nadané cyklistky? To ukáže až čas.