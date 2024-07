Zdrcený táta mrtvé házenkářky Cynthie (†32): Šokující slova o obviněném příteli! Co soud?

Z těch zpráv až mrazí. Děsivá smrt slovenské házenkářky Cynthie Simsikové (†32) otřásla (nejen) sportovním Slovenskem. Tělo úspěšné sportovkyně se našlo zabalené v igelitu u ní doma. Policie obvinila z úmrtí jejího přítele Juraje Csiffaryho (44). O něm promluvil zdrcený otec Cynthie. A rozhodně to není hezké čtení...

Noční můra se pro něj stala realitou. Tibor, tatínek zesnulé házenkářky Cynthie Simsikové, se musí smířit s krutým faktem, že jeho milovaná dcera zemřela. Navíc velice děsivým způsobem. Její přítel Juraj ji prý podle svých slov našel oběšenou v domě. Měl zpanikařit a její tělo odnést do vodovodní šachty pod pískovištěm, kde si pravidelně hrají jejich děti.

Přítel putoval do vazby

Podle informací slovenského deníku Nový Čas tamní policie obvinila Juraje z vraždy. Kriminalisté údajně pracují s verzí, že měl Juraj uškrtit Cynthii lanem. Soud ho v pátek 26. července poslal do vazby. „Soudce Okresního soudu v Trnavě rozhodl o vzetí obviněného do vazby s ohledem na koluzní a preventivní vazební důvody," citoval Nový Čas Katarínu Lovasovou, zástupkyni mluvčí Krajského soudu v Trnavě. „Bylo to nejlepší rozhodnutí. Začínám věřit ve slovenské soudnictví," řekl otec Cynthie Tibor.

Dle jeho slov Juraj řekl několika rodinným příslušníkům, že Cynthii uškrtil. Jaké má vlastně Tibor s Jurajem zkušenosti? „Pracoval na Finanční správě. Dali mu ultimátum, aby odešel, nebo bude vyhozen. Prakticky ho vyhodili. Byl to problémový zaměstnanec,“ pověděl Tibor a doplnil, že Juraj byl doma čtyři a půl roku. Na Finanční správě ale byli dost strozí. „Uvedený člověk není naším zaměstnancem, proto se k němu Finanční správa nebude vyjadřovat,“ sdělil Radoslav Kozák, vedoucí oddělení. „

Navenek sympaťák, ale...

Tibor o Jurajovi mluvil dál. „Od té doby, co s ním byla má dcera, je v důchodu. Za celou dobu, co byl se Cynthií, nepracoval. Měl nějaké brigády, ale nikdy nikde nevydržel. Ráno odešel a odpoledne se vrátil. Vodil děti do školy a do školky a to bylo všechno. Faktem ale je, že kolem domu pracoval. Dětem udělal houpačky a tak,“ přiblížil Tibor.

Navenek prý Juraj působil jako sympatický člověk, ale když ho člověk poznal blíž, začal se podle slov Tibora chovat narcisticky a egoisticky. Rodina Cynthii poradila, ať se s ním rozejde. Samotná Cynthia s ním měla debatu, ale nic se nevyřešilo. Navíc měla podezření, že něco není v pořádku.

Tragédie ovšem nezasáhla pouze rodinu zkušené házenkářky. Trpí i rodiče obviněného Juraje, kterým už je přes 70 let. „Jsem s nimi v kontaktu. Volal jsem jim a řekl, že se na ně nezlobíme. Není to jejich vina, co se stalo. Když jsem s tou paní mluvil, byla napíchaná injekcemi. Ani si nechce připustit, že se to stalo,“ smutnil táta Tibor. Rodičům Juraje už navíc zbyli jakožto příbuzní jen oni a dvě malé děti. Jak celý případ dopadne?